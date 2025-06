Konkurransen er knallhard i verdens største og tøffeste elbilmarked – det kinesiske. Nylig fyrte BYD opp til ny priskrig ved å senke prisene på totalt 22 modeller, med kutt på opptil 34 prosent.

DELTOK: Toppsjef og styreleder i BYD, Wang Chuanfu. Foto: Bloomberg

Myndighetene i Beijing følger utvilsomt utviklingen tett, og tidligere denne uken kalte Kinas departement for industri og informasjonsteknologi toppsjefene for et titalls elbilprodusenter inn på teppet, melder Bloomberg, og viser til kilder med kjennskap til saken.

Blant deltakerne var sjefene for BYD, Xiaomi og Zhejiang Geely Holding Group.

Priskutt-advarsel

I møtet ba Beijing elbilprodusentene om å «selvregulere», og advarte ifølge nyhetsbyråets kilder mot følgene av å selge biler under kostpris eller å tilby urimelige rabatter. Et annet tema var såkalte «zero mileage»-biler – det vil si biler som formelt er registrert som solgte, men som faktisk aldri har blitt brukt.

Produsentenes økende antall utestående regninger til leverandører ble også tatt opp. Myndighetenes bekymring er at dette presser kontantstrømmer i forsyningskjeden, og i praksis fungerer som en form for gjeldsfinansiering for produsentene.

– Et uvanlig grep

Bloomberg beskriver det som «uvanlig» at regulatorer avholder møter med industrier om prising og forhold som berører driften, og frykten er at priskrigen er blitt uholdbar og kan medføre konkurs for svakere aktører.

Møtet resulterte likevel ikke i noen obligatoriske pålegg, og det er ifølge nyhetsbyråets kilder uklart hvilke følger det kan få om denne ukens advarsler ikke blir fulgt.

Uten å navngi BYD skrev China Automobile Manufacturers Association nylig i en uttalelse at «en bestemt aktørs handlinger» hadde utløst en ny runde med «priskrig-panikk» som kastet sektoren inn i en «ond sirkel» – og truet sikkerheten i forsyningskjeden.