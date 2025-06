Juni har allerde overgått april

Amerikanske selskaper med lav kredittverdighet har i mai utstedt høyrenteobligasjoner for 32 milliarder dollar – det høyeste nivået siden oktober – viser data fra JPMorgan. Allerede i første uke av juni oversteg volumet hele april måneds total på 8,6 milliarder dollar, skriver Financial Times.

Bakgrunnen er en forventning om at handelsuro vil blusse opp igjen i juli når Donald Trumps 90-dagers tollpause utløper. Bankfolk og investorer venter derfor et jevnt trykk av nye obligasjonssalg så lenge etterspørselen er høy og markedsuroen lav.

– Du får disse mønstrene hvor markedet luller seg inn i en ro og går for langt. Det føles bra nå, men setter opp for volatilitet i juli, sier David Forgash, porteføljeforvalter i Pimco.

I april steg rentepåslaget – forskjellen mellom hva risikable selskaper og amerikanske myndigheter må betale i renter – kraftig. Ifølge Ice BofA-data hoppet rentepåslaget fra 3,5 til 4,61 prosentpoeng på bare én uke etter Trumps toller ble annonsert den 2. april. Det var det høyeste nivået siden mai 2023.

Selv om påslaget falt tilbake da det ble rapportert fremgang i USAs handelsforhandlinger med Kina, har det ennå ikke returnert til de historisk lave nivåene man så mot slutten av 2024 og begynnelsen av 2025, ifølge FT.

Det er samtidig sterk etterspørsel etter høyt rangerte selskapsobligasjoner. Ifølge strateger i Bank of America ventes det investment grade-utstedelser for mellom 110 og 120 milliarder dollar i juni – det høyeste nivået for måneden siden 2021.

Kyle Stegemeyer, sjef for investment grade-markeder i US Bancorp, tror selskaper vil utnytte perioder med lav volatilitet fremfor å vente.

– Jeg tror de fleste utstedere kommer til den konklusjonen at hvis vinduet er åpent og forholdene gode, hvorfor vente til nærmere forfall? ifølge Stegemeyer.