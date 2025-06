Bilgigant: Skal lage droner i Ukraina

Den franske bilprodusenten Renault skal produsere droner i Ukraina, melder Bloomberg søndag og viser til France Info.

Ifølge France Info, som ikke oppgir hvor de har fått informasjonen fra, skal Renault samarbeide med et lite selskap og etablere en produksjonslinje titalls eller hundretalls kilometer unna frontlinjen.

Dronene som produseres, skal angivelig kunne brukes av både Ukraina og det franske forsvaret.

Les også Analytiker: – En episk fiasko Ukrainas oppsiktsvekkende droneangrep skal ha ødelagt eller skadet 10-12 russiske bombefly, av en type som ikke lenger er i produksjon. Eksperter mener Russland «utvilsomt» er svekket.

Bloomberg viser også til at forsvarsminister Sébastien Lecornu fredag uttalte at en større fransk bilprodusent ville gå sammen med et liten, fransk forsvarsbedrift om å utstyre droneproduksjonslinjer i Ukraina – men uten å navngi bilprodusenten.

Milliardtap

Renaults exit fra det russiske bilmarkedet ble kjent i mai 2022, etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar samme år.

Samtidig ble det kjent at bilkonsernet tok nedskrivninger på nær 2,2 milliarder euro knyttet til Russland-exiten.

Les også Imponert over Ukraina: – Badass President Trump kaller Ukrainas droneangrep mot Russland «sterkt» og «badass», men uttrykker bekymring for fredssamtalene.

Det tilsvarer mer enn 25 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

Regnskapet for 2022 viste et underskudd på hele 338 millioner euro, tynget av de russiske nedskrivningene.