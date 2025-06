Nvidia-toppen: – Kom deg på romskipet!

Jensen Huang kom med uttalelsen under åpningen av London Tech Week.

– Bli med på romskipet, sier Nvidia-sjef Jensen Huang, da han mandag åpnet London Tech Week sammen med den britiske statsministeren Keir Starmer.

Huang mener at AI kan gjøre verden mer rettferdig.

– AI er den store «utjevneren». La meg forklare hvorfor. I løpet av de siste 50–60 årene har IT blitt et vitenskapsfelt, og den har vært tilgjengelig for bare et titalls millioner av mennesker, blant alle oss milliarder. Teknologien har vært vanskelig å bruke, sier han.

– De fleste kan ikke C++, og svært få kan Python. Men alle forstår menneskespråk. Og slik programmerer du en datamaskin i dag – for å be den gjøre noe for deg, enten det er å skrive et program, generere bilder eller skrive et dikt – bare spør den på en høflig måte, sier Huang.