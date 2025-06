Svensk nykommer kan være verdt 15 milliarder

Svenske Lovable er i samtaler om en finansieringsrunde som kan verdsette AI-startupen til 1,5 milliarder dollar, eller rundt 15 milliarder kroner, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Finansieringen kan gjøre Lovable til en av Europas største nykommere innen kunstig intelligens (AI), skriver nyhetsbyrået.

Kildene opplyser at Lovable skal ha hatt samtaler med amerikanske investorer om å hente minst 100 millioner dollar – cirka én milliard kroner – til en verdsettelse på 1,5 milliarder dollar eller høyere. De tilføyer at samtalene er på et tidlig stadium og at vilkårene kan endres.

Les også Nvidia-toppen: – Kom deg på romskipet! Nvidias toppsjef oppfordrer verden til å omfavne kunstig intelligens.

Lynrask vekst

Lovable ble etablert så sent som i 2023 av Anton Osika og Fabian Hedin, og leverer teknologi som hjelper folk uten programmeringserfaring med å bygge apper og nettsider.

Osika, som i dag er adm. direktør i Lovable, meldte på LinkedIn i forrige måned at de årlig gjentagende inntektene hadde passert 50 millioner dollar, bare et halvt år etter lanseringen av det første produktet.

Allerede nå skal tallet ha økt til 61 millioner dollar.



Les også Nordmannen har hentet 12 milliarder til 1.500 startuper Tre norske McKinsey-veteraner gikk sammen om å skape en gründerfabrikk. Nå har de hjulpet 13.000 gründere og investert i 1.500 startuper fra hele verden.

Antallet betalende kunder skal ligge på 130.000.

Osika opplyser ifølge nyhetsbyrået at de opplever «enestående interesse» fra investorer, men han tilføyer også at det Stockholm-baserte selskapet er i en posisjon der det ikke behøver friske kontanter.

Til nå har Lovable hentet 22,5 millioner dollar i finansiering fra blant andre Antler og Creandum samt OpenAI-styremedlem Adam D'Angelo.