Kineserne har utkonkurrert Tesla i kappløpet om billige elbiler. Nå er de i ferd med å passere Tesla i kappløpet om selvkjørende biler også, melder Reuters.

Nyhetsbyrået viser til hvordan BYD tidligere i år rystet en hel elbilindustri ved å tilby førerassistansesystemet «God’s Eye» gratis – en teknologi Tesla selger for nesten 9.000 dollar i Kina.

– Med «God’s Eye» begynner Teslas strategi å rakne, sier den Shenzhen-baserte BYD-investoren Taylor Ogan, som står bak investeringsselskapet Snow Bull Capital.

Amerikaneren og den tidligere Tesla-eieren har testet flere BYD-modeller med «God’s Eye» i byen som har 18 millioner innbyggere, og mener systemet overgår Teslas Full Self-Driving (FSD).

– Jeg trengte aldri å gripe inn i kjøringen, fortsetter Ogan.

En brøkdel av Tesla-prisen

Reuters viser videre til at flere kinesiske bil- og teknologiselskaper – hjulpet av Beijing som subsidierer på bred basis – som tilbyr billige elbiler med FSD-lignende teknologi til en brøkdel av prisen. Dette gjelder eksempelvis både Leapmotor og Xpeng.

En analyse Paris-baserte A2MAC1 har utført for nyhetsbyrået estimerer kostnaden for FSD – som bruker to AI-brikker og kameraer uten sensorer – til 2.360 dollar. BYDs mest sammenlignbare mellomversjon av «God’s Eye» – med Nvidia-brikke, 12 kameraer, fem radarer, 12 ultralydsensorer og én lidar (som bruker laserlys for å måle avstander) – koster drøyt 2.100 dollar.