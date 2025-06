Accenture: Satser tungt på generativ AI

Accenture er et av verdens største konsulentselskaper, med kontorer i 56 land. Selskapet har nå trent opp 500.000 ansatte i bruk av generativ AI etter å ha registrert en kraftig økning i etterspørselen etter tjenester innen dette området, melder Bloomberg.

Konsernsjef Julie Sweet sier til Bloomberg Television at inntektene deres fra generativ AI har økt til 2,6 milliarder dollar de siste seks månedene. Dette er en betydelig økning fra 300 millioner dollar de første seks månedene etter at ChatGPT ble lansert i 2022.

– Når man ser på omfanget av transformasjonen de siste 2,5 årene, forstår man at vi virkelig har fokusert på å fornye alle våre tjenester, hvordan vi leverer for kundene våre, og hvordan vi opererer internt, sier Sweet.

Les også McKinsey: Kuttet én av ti ansatte McKinsey foretar den største nedbemanningen i selskapets historie, riktignok etter kraftig vekst, mens konkurrenten BCG vokser videre.

Hun legger til at to tredjedeler av selskapets ansatte i Storbritannia nå har fått opplæring i generativ AI.

AI fikser rutinearbeidet

Konsulentselskaper over hele verden har begynt å bruke generativ AI for å effektivisere arbeid ved å automatisere repeterende og tidkrevende oppgaver som tidligere ble utført av junior-ansatte. I Accenture benytter konsulentene teknologien til å automatisere rutineoppgaver, som å utarbeide presentasjoner.

– Ved å bruke AI til å håndtere det mer rutinepregede arbeidet, kan vi i stedet bruke tiden til å utvikle unge ledere og la dem lære mer gjennom veiledning og skyggearbeid, sier Sweet til Bloomberg.

Les også UBS lager deepfake-analytikere Den sveitsiske storbanken bruker modeller fra blant annet OpenAI til å lage realistiske avatarer av meglerne sine.

4.400 milliarder dollar

Ifølge rapporten Superagency in the Workplace fra McKinsey har generativ AI et langsiktig verdiskapingspotensial på hele 4.400 milliarder dollar globalt, hovedsakelig gjennom økt produktivitet i bedrifter.

Rapporten sammenligner AI med tidligere teknologiske revolusjoner som dampmaksinen og internett, og understreker at teknologien kan endre hvordan vi jobber, lærer og samhandler. Samtidig viser rapporten at selv om 92 prosent av selskaper planlegger å øke sine investeringer i generativ AI de neste tre årene, er det kun én prosent som anser seg som modne i bruken av teknologien.