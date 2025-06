Får betalt for å slutte: Google lokker ansatte med gyllen dør ut

Google tilbyr nå sluttpakker til ansatte i søk-, annonse- og forskningsavdelingene, melder CNBC.

Tiltaket skjer som følge av en større omstilling der teknologigiganten strammer inn på hybridarbeid og satser tyngre på AI. Ordningen gjelder i første omgang ansatte i USA, men kan få konsekvenser for andre markeder dersom selskapet ikke oppnår ønsket effektivisering.

Les også Accenture: Satser tungt på generativ AI Accenture ruster opp for å møte den eksplosive etterspørselen etter generativ AI.

Ikke første gang

Google har det siste året vært gjennom flere runder med nedbemanning, og denne gangen benyttes frivillige ordninger fremfor oppsigelser. Det er ventet at selskapet gjennom buyout-programmet reduserer kostnader og omdisponerer ressurser til vekstområder som AI og skybaserte tjenester

– Vi gjør disse endringene for å bli mer fokuserte og effektive, og for å sikre at vi er godt rustet for fremtidig innovasjon, sier Googles talsperson Courtenay Mencini til CNBC.

Da teknologigiganten i januar 2023 sa opp 12.000 ansatte, besto sluttpakken av minst 16 ukers lønn samt seks måneders helsedekning. Dette gir en pekepinn på hva ansatte nå kan forvente seg i det frivillige exit-programmet.

Les også McKinsey: Kuttet én av ti ansatte McKinsey foretar den største nedbemanningen i selskapets historie, riktignok etter kraftig vekst, mens konkurrenten BCG vokser videre.

Flere strukturelle grep

Selskapet har over 180.000 ansatte globalt, og har tidligere varslet at 2025 vil bli et år med «målrettede strukturelle grep» i hele organisasjonen.

Ledelsen har også varslet om skjerpede krav til tilstedeværelse på kontoret. Flere ansatte må nå møte fysisk tre dager i uken for å beholde visse goder, inkludert retten til hjemmekontor.

Alphabet-aksjen, morselskapet til Google, steg rundt 1 prosent tirsdag. Til tross for oppgangen er aksjen fortsatt ned over 5 prosent hittil i 2025. I etterhandelen var det små bevegelser.