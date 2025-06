Slik vil Meta vinne AI-kappløpet

Tech-giganten Meta er i ferd med å investere nær 15 milliarder dollar i AI-selskapet Scale AI, melder CNBC. Det tilsvarer rundt 160 milliarder norske kroner.

Dersom avtalen går igjennom, vil det være en av de største investeringene noensinne i et unotert AI-selskap, og et kraftig signal om at Meta trapper opp kampen i AI-kappløpet.

Velkjent strategi

Ved å unngå direkte oppkjøp, ser Meta ut til å følge en lignende strategi som Google og Microsoft - som har hentet inn AI-gründere og ledere gjennom store minoritetsinvesteringer, istedenfor fullstendige oppkjøp.

Ifølge CNBC vil Meta kjøpe en eierandel på 49 prosent i Scale AI.

Scale AI leverer det ekspertene kaller selve drivstoffer for kunstig intelligens – altså treningsdata, som er helt avgjørende for å bygge språkmodeller som ChatGPT og Llama. Meta er allerede en av selskapets største kunder.

«Når Meta kjøper seg inn i Scale AI, kjøper de deres kollektive intelligens – deres innsikt i hvordan man bygger bedre modeller enn ChatGPT», sier Vahan Petrosyan, sjef i konkurrenten SuperAnnotate, til CNBC.

Maktskifte

Investeringen, som ikke er endelig signert, vil samtidig bringe med seg et maktskifte i Meta.

Scale AI-sjef og gründer Alexandr Wang skal etter planen tre inn i en ledende rolle i Metas nye AI-laboratorium – døpt Superintelligence Lab – og ta med seg deler av teamet sitt.

Meta-sjef Mark Zuckerberg har i lengre tid vært frustrert over selskapets posisjon i AI-kappløpet, og etter den lunkne lanseringen av selskapets nyeste Llama AI-modeller vil Zuckerberg stole på at Wang vil bedre gjennomføre Metas AI-ambisjoner.

I januar uttalte Meta-sjef Mark Zuckerberg at AI er gjort til fremste prioritet hos tech-giganten, og at Meta kan bruke så mye som 65 milliarder dollar – 650 milliarder kroner – på tilknyttede prosjekter i løpet av året.

Med den potensielle Scale AI-avtalen sender Zuckerberg nok et signal til markedet: Meta skal ikke bare være med i AI-kappløpet, de skal vinne det.