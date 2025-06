IBM steg til all-time high på store planer

IBM-selgere var i sin tid verdenskjente fordi de var så flinke til å fortelle om hvor fint alt skulle bli. Tirsdag fortalte selskapet mer om planene om å utvikle, det som selskapet kaller «verdens første storskala feiltolerante kvantedatamaskin». Og det skal skje innen 2029.

Investorene reagerte med å sende aksjen opp for åttende dag på rad, som ifølge Marketwatch er den lengste perioden med oppgang siden desember 2023. Aksjen steg også til all-time high for niende gang i år og selskapet er nå verdsatt til 257 milliarder dollar.

20.000 ganger bedre

Den kommende kvantedatamaskinen har fått navnet IBM Quantum Starling og vil ifølge selskapet kunne utføre 20.000 ganger flere beregninger enn dagens kvantedatamaskiner. Den skal utvikles og bygges ved selskapets nye anlegg i Poughkeepsie, New York – IBM Quantum Data Center.

IBM forventer at Starling skal kunne utføre 100 millioner kvanteoperasjoner med 200 logiske qubits. Senere skal denne etterfølges av IBM Quantum Blue Jay, som skal håndtere 1 milliard operasjoner med 2.000 logiske qubits.

IBMs Quantum-veikart

IBMs veikart til Starling tilsier at det skal utvikles nye prosessorer som skal løse spesifikke utfordringer på veien.

IBM Quantum Loon er planlagt lansert i løpet av 2025. IBM Quantum Kookaburra er forventet i 2026, og blir selskapets første modulære prosessor. Den skal kunne lagre og prosessere kodet informasjon, og kombinere kvanteminne med logiske operasjoner – et nødvendig skritt for å kunne bygge større feiltolerante systemer. Kookaburra er byggesteinen for å skalere kvantedatabehandling utover én enkelt brikke. I 2027 kommer IBM Quantum Cockatoo som blir den viktigste i planene om å utvikle kvantedatamaskinen.

Ikke som vanlige datamaskiner

En kvantedatamaskin er fundamentalt forskjellig fra en klassisk datamaskin, der den minste enheten i en kvantedatamaskin kalles en qubit.

For å fungere må kvantedatamaskinen være ekstremt kald, med temperatur ned mot det absolutte nullpunkt. Disse maskinene vil dermed ikke erstatte klassiske datamaskiner, men vil brukes i tillegg for noen få algoritmer som er tunge å løse klassisk, som for eksempel faktorisering av tall og simulering av kvantemekaniske systemer.