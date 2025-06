Myndighetene i Beijing planlegger å kvitte seg med kryptovaluta som er konfiskert fra kriminell virksomhet, gjennom godkjente børser i Hongkong, melder South China Morning Post.

Det er inngått en avtale med China Beijing Equity Exchange (CBEX) for å avhende beslaglagte kryptoaktiva gjennom regulerte plattformer skal også sikre at kinesiske lover og regler om hvitvasking blir overholdt. Hvor mye det er snakk om, er ikke offentliggjort, men det antydes at det kan dreie seg om kryptovaluta for titalls milliarder dollar.

Tusenvis av straffesaker

Fra 2019 til juni 2024 dokumenterte kinesiske myndigheter, ifølge Wolters Kluwers database, 2.206 straffesaker som involverte digitale valutaer. I en rapport fra september 2024 anslo People's Court Daily, som er underlagt landets høyesterett, at det i 2022 var konfiskert kryptovaluta for flere milliarder dollar.

I 2023 var verdien av kryptovaluta i straffesaker anslått til 60 milliarder dollar, tilsvarende over 600 milliarder kroner og en tolvdobling fra året før. For 2024 og 2025 er det ikke offentliggjort noen størrelser.

Mens Kina planlegger å dumpe konfiskert kryptovaluta i markedet, har president Donald Trump valgt å bygge opp en strategisk reserve av bitcoin og andre kryptovalutaer, basert på beslag fra kriminelle.

All-time high

Bitcoin steg til all-time high på 112.000 dollar 22. mai 2025. Onsdag ligger prisen på 109.233 dollar, som tilsier en markedsverdi på de 19,87 millioner bitcoin i omløp på knappe 2.170 milliarder dollar, tilsvarende 21.960 milliarder kroner. Til sammenligning er verdien på det norske oljefondet onsdag på 19.147 milliarder kroner.