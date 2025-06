BYD har lansert sin billigste og minste elbil i Storbritannia. Dermed har kinesiske bilprodusenter tatt priskrigen i Europa til segmentet for småbiler, skriver Financial Times.

Dolphin Surf er den britiske versjonen av BYDs bestselger Seagull, og har en startpris på 18.650 pund (253.000 norske kroner). Hjemme i Kina er prisen nede i under 6.000 pund – etter en runde med store priskutt.

– Småbiler er det neste steget for elektrifisering i Europa, sa konserndirektør i BYD Stella Li ifølge avisen under et lanseringsevent i Roma, og bemerket at den elektriske overgangen har gått tregere for småbiler enn for større SUV-er.

Allerede før Dolphin Surf-lanseringen til under 23.000 euro for noen uker siden, var konkurrenter som Renault 5, Citroën ë-C3 og Dacia Spring på markedet til tilsvarende eller lavere priser.

Les også – Kan få Tesla til å rakne Elon Musk har satset Teslas fremtid på selvkjøringsteknologi, men er allerede i ferd med å bli forbikjørt av kineserne – igjen.

Mindre aggressiv prising

Financial Times påpeker at kineserne har vært mindre aggressive i prisingen i Europa enn hjemme, særlig etter at EU høynet tollen på kinesiskproduserte elbiler i fjor.

SPÅR PRISFALL: Bilanalytiker Matthias Schmidt. Foto: LinkedIn

Likevel akselererer veksten internasjonalt. Tall fra Schmidt Automotive Research viser ifølge avisen at BYD og andre kinesiske merker i Storbritannia og Europa har økt markedsandelen fra 2,9 prosent i første kvartal i fjor til 4,8 prosent i de første fire månedene av 2025.

Storbritannia, som vel å merke ikke har lagt ekstra toll på elbiler fra Kina, tar imot nesten hver tredje kinesiske bilmodell som kommer inn i Vest-Europa.

Les også Ny nedtur for Musk 22.juni ruller Tesla ut sine robottaxier, det er 10 dager senere enn det som først ble meldt.

Har elbil-hodepine – tar uvanlig grep Beijing advarte på et møte denne uken elbilprodusenter mot følgene av uansvarlige priskutt.

Årsbeste for BYD etter priskrig BYD har falt kraftig på Hongkong-børsen de siste dagene, etter å ha annonsert kraftige priskutt. Nå melder bilprodusenten om årsbeste i salgsvolum.

Ser ytterligere prisfall

Analytikere ser ifølge Financial Times rom for ytterligere prisfall for småbiler, ettersom vestlige bilprodusenter bruker billigere såkalte LFP-batterier (lititum jernfosfat) for å konkurrere med kineserne, som nå øker sin lokale produksjon i Europa for å unngå toll.

Renault og Volkswagen benytter seg allerede av kinesisk ingeniørkompetanse og komponenter produsert i Kina for å redusere utviklingstid og kostnader på små elbiler til lansering neste år.

– Når disse bilene begynner å komme på markedet, vil prisene falle, sier analytiker Matthias Schmidt i Schmidt Automotive Research.