AI-milliarden – en investering for hvem?

Tor W. Andreassen. Foto: Gard Setsaas

11. juni lanserte regjeringen seks nasjonale forskningssentre for kunstig intelligens, støttet med 1,2 milliarder kroner over fem år. Målet er klart: styrket velferd og verdiskaping. Men spørsmålet er hvem som faktisk vil nyte godt av denne satsingen. Skal investeringen gi bred effekt, må vi sørge for at løsningene treffer behovene i både næringsliv og offentlig sektor.

Noen sentre peker seg ut med høy relevans. Senteret for beslutningsstøtte utvikler AI-løsninger for energi og helse – med direkte potensial for kostnadsreduksjon og kapasitetsutvidelse i pressede sektorer. Også senteret for embodied AI, som forsker på roboter og autonome systemer, svarer på akutte demografiske utfordringer. Begge har industrielle partnere som kan bidra til kommersialisering.

Gründere og scaleups spiller nøkkelroller i å gjøre forskning om til innovasjon. Men de er nesten fraværende i dagens oppsett

Men flere sentre har en svakere kobling til næringslivets behov. Forskning på etisk og kreativ AI er viktig, men ofte for teoretisk og langsiktig til å være nyttig for småbedrifter eller kommuner – som representerer størstedelen av norsk økonomi.

Gründere og scaleups spiller nøkkelroller i å gjøre forskning om til innovasjon. Men de er nesten fraværende i dagens oppsett. Store konsern dominerer partnerskapene, mens mindre aktører mangler tilgang til forskningsmiljøene og nettverkene som kan hjelpe dem å skalere.

Hvis denne satsingen virkelig skal gi bred samfunnsnytte, må vi endre kurs. Små virksomheter og kommuner bør få plass i styringen. Forskningen må fokusere på konkrete utfordringer og løsninger som kan testes raskt – for eksempel i helseinstitusjoner eller lokale bedrifter. Offentlig støtte til oppskalering og teknologioverføring bør styrkes.

Kort sagt: Vi må bygge en bro mellom forskning og virkelighet. Da kan AI bidra til rettferdig vekst og bedre velferd – ikke bare flere artikler og store visjoner.

Tor W. Andreassen

Leder av faglig råd i Open Innovation Lab of Norway og professor emeritus ved NHH