Tidligere denne uken omtalte Reuters hvordan kinesiske elbilprodusenter – og først og fremst BYD – truer Tesla og posisjonen for deres teknologi innen selvkjørende biler, FSD (Full Self-Driving).

– Med «God’s Eye» begynner Teslas strategi å rakne, uttalte den Shenzhen-baserte BYD-investoren Taylor Ogan, som står bak investeringsselskapet Snow Bull Capital – med henvisning til BYDs selvkjøringsteknologi.

Og tidligere denne uken forklarte investeringsdirektør Robert Næss i et intervju med Finansavisen hvordan «alt rakner for Tesla.»

Torsdag kveld amerikansk tid fulgte Andrew Dickson, investeringsdirektør i Albert Bridge Capital og forvalteren av Alpha Europe Fund, opp med en Tesla-analyse i en spalte i Marketwatch.

– Enormt overvurdert

«Tesla er absolutt ingen kjedelig aksje, det skal jeg gi den. Samtidig er den enormt overvurdert», skriver han.

«På P/E 15x for 2025 ville Teslas bilvirksomhet vært priset til 100 milliarder dollar. Det er fortsatt enormt – mer enn noen annen bilprodusent unntatt Toyota (som har fem ganger så høyt salg og EBITDA), og omtrent på nivå med BYD». Og om vi antar at dette er nær sannheten, betyr det at markedet allerede verdsetter FSD, robotaxier, Optimus og energivirksomhet til rundt 1.000 milliarder dollar, fortsetter Dickson.

Selv med dobbel prising av bilvirksomheten (P/E 30x), ville «Musk‑opsjonen» ifølge Dickson verdsettes til 900 milliarder dollar.

– «Best case-prising»

«Tesla-kursen forutsetter og gjenspeiler altså enorm suksess for selskapets virksomhet utenom bilproduksjon», skriver investeringsdirektøren videre.

Spørsmålet Dickson stiller er om vi alle kommer til å betale abonnement for selvkjøringsprogramvare slik vi gjør for Apple eller Android? Eller vil konkurransen til slutt gjøre det til en standardfunksjon som cruise control?

«Hvor mye vil det koste? Vi antar at prisen vil ligge et sted mellom gratis og dyrt. Vi får se, selvfølgelig, men foreløpig virker det som markedet er distrahert – og overser muligheten for at aksjekursen allerede gjenspeiler Teslas beste mulige utfall», avslutter han.

Tesla falt 2,2 prosent til 319,11 dollar på Wall Street torsdag, tilsvarende en prising på 1.020 milliarder dollar. Aksjen er ned drøye 20 prosent så langt i 2025.