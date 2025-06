Alder: 47.

Sivilstand: Gift, fire barn.

Stilling: Adm. direktør i Xplora Technologies.

Bakgrunn: Ett år med markedsøkonomi på Næringsakademiet, Konsulent og teamleder i Telenor Telehuset, Key Account i KPNQwest, Daglig leder i Black Moose.

Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp?

En hjertesak. Norge trenger mer innovasjon og bærekraftig verdiskaping i fastlandsøkonomien. Det er alvorlig at kun to av Skandinavias 30 største selskaper er norske. Vi må endre skattesystemet slik at det stimulerer til innovasjon, risikokapital og langsiktig eierskap, slik at verdier kan bygges opp i selskapene – ikke trekkes ut for å betale skatt før de er realisert. Her må politikerne våkne opp.

Hva er din dårligste investering?

Et abonnementsbasert helsekostkonsept for cirka 20 år siden. Det endte med en kjeller full av Omega 3, men ga meg samtidig innsikten i kraften bak abonnementsmodeller sammenlignet med engangssalg. Den læringen har vært verdifull senere.

Ferieturen du aldri glemmer?

En tur til Rarotonga (Cook Islands) med min kone i 2002. Fantastiske omgivelser, men også en helt avgjørende tur for vår framtid. Der møtte vi tilfeldig Olav Medhus, mannen og pappaen som noen år senere var sammen med meg og min sønn Filip da han forsvant på CC Vest kjøpesenter. Olav og jeg var sammen da forsvinningen skjedde, og vi startet praten som førte til at det ble et selskap.

Din første jobb?

Jeg begynte å jobbe som 13–14-åring, først som vaskehjelp, og deretter som selger i GH Elektromarked (senere kjøpt av Expert). Her lærte jeg det grunnleggende om salg – kunnskap jeg har hatt nytte av hele livet.

Hvilken bok vil du anbefale andre?

Jeg leser mest nerdete fagbøker, men «Life 3.0» av Max Tegmark er en viktig bok. Den gir et filosofisk, men fortsatt praktisk perspektiv på kunstig intelligens. Boken er fortsatt relevant, selv om utviklingen på noen områder har gått raskere enn forfatteren forutså.