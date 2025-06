Den tyske forsvarsteknologileverandøren Helsing har blitt et av Europas mest verdifulle oppstartsselskaper etter å ha hentet inn 600 millioner euro til en prising tilsvarende 12 milliarder euro, opplyser kilder med kjennskap til saken til Financial Times.

Største investor i denne finansieringsrunden var Prima Materia, investeringsselskapet Spotify-gründeren Daniel Ek startet sammen med Shakil Khan – en annen tidliginvestor i strømmetjenesten – i 2020. Året etter, bare noen måneder før Russland invaderte Ukraina, gjorde de sin første Helsing-investering – og utløste en Spotify-boikott hos en rekke brukere og artister.

Har solgt tusenvis av droner til Ukraina

– Nå trapper vi opp innsatsen. Verden settes på prøve på flere måter enn noen gang før. Dette har fremskyndet tidshorisonten for Helsings finansiering, sier en ubekymret Ek til avisen.

Han peker overfor Financial Times særlig på Ukraina-krigen, der droner og andre AI-drevne systemer er tatt i bruk i stor skala for første gang. München-baserte Helsing har solgt tusener av angrepsdroner til Ukraina, og landet kontrakter i Tyskland, Sverige og Storbritannia.

– Det er en enorm erkjennelse av at det nå er AI, volum og autonomi som former den moderne slagmarken. Vi kan ikke undervurdere konsekvensene av dette, verken for Ukraina-krigen eller fremtidige konflikter, fortsetter Ek.

Les også Financial Times: Spotify øker prisene i Europa Spotify kommer til å øke prisene for en rekke land utenfor USA, oppgir kilder til Financial Times. Endringene kan skje allerede i juni.

– I ferd med å bli et helhetlig AI-selskap

Nylig utførte Helsing ifølge avisen vellykkede testflyvninger med sitt autonome luftkampsystem, som styrte et Saab jagerfly. Selskapet har også lansert planer for en flåte med ubemannede overvåkningsubåter.

HELSING-GRÜNDER: Torsten Reil. Foto: Bloomberg

– Vi er nå ved et veiskille der vi går fra å være et programvareselskap til å bli et helhetlig AI-selskap med både program- og maskinvare, sier Ek, som også er styreleder i selskapet.

Helsing ble startet i 2021 av videospillgründer Torsten Reil, AI-forsker Niklas Köhler og eks-byråkrat i det tyske forsvarsdepartementet Gundbert Scherf.

Financial Times skriver videre at det svenske forsvarskonsernet Saab også deltok i den siste finansieringsrunden, ved siden av tidligfaseinvestorene Lightspeed Ventures, Accel, Plural og General Catalyst. Helsing har nå hentet inn nesten 1,4 milliarder euro totalt.

Les også Meta og Spotify slår seg sammen mot Apple og Google Meta, Spotify, Match Group og større apputviklere har gått sammen om en lobbygruppe i Washington som skal bekjempe det de mener er konkurransehemmende praksis fra Apple og Google.

Har solgt Spotify-aksjer for 8 milliarder

Music Business Worldwide skrev i mai at Spotify-gründer og -toppsjef Daniel Ek siden juli 2023 har solgt aksjer for over 800 millioner dollar i strømmetjenesten, fordelt på 19 transaksjoner. Bare hittil i 2025 har han solgt for mer enn 210 millioner dollar.

Til tross for salgene sitter Ek fortsatt på 14 prosent av aksjene og nesten 29 prosent av stemmene i Spotify.

Eks seneste salg ble innrapportert til SEC (det amerikanske finanstilsynet) 30. april, like etter fremleggelsen av førstekvartalsrapporten som viste fortsatt abonnentvekst og et driftsresultat på rekordhøye 509 millioner euro.

Samlet har Ek og medgründer Martin Lorentzon solgt Spotify-aksjer for nesten 1,4 milliarder dollar siden juli for snart to år siden.