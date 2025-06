Made in China

President Donald Trump har lansert sin egen mobiltelefon, «T1», gjennom The Trump Organization. I fargen gull og med en prislapp på 499 dollar hevdes telefonen å være Made in USA.

Det har ekspertene liten tro på, melder CNBC.

«Det er helt umulig at denne telefonen er designet fra bunnen av eller satt sammen i sin helhet i USA», sa Francisco Jeronimo, visepresident i International Data Corporation, til CNBC.

Kinesisk bakdør

Ifølge flere analytikere er det trolig en kinesisk ODM – en originalutvikler som produserer for andre merker – som står bak mobilen. Det er en vanlig praksis i bransjen, men det skaper problemer når produktet lanseres som «Made in USA».

«USA har verken infrastruktur eller produksjonslinjer til å lage en smarttelefon fra A til Å», sa Jeff Fieldhack, forskningsdirektør i Counterpoint Research.

Han peker på at kjernekomponentene i enhver moderne mobil fortsatt må importeres fra utlandet, spesielt fra Asia.

Avhengig av Asia

Ekspertene peker på at selv om sluttmonteringen kunne skjedd i USA, må komponentene likevel importeres fra de samme landene Trump som president forsøkte å beskytte seg mot med tollsatser.

«Selv med lokal produksjon må man fortsatt importere sentrale deler», fortsetter Fieldhack til CNBC.

Blant annet: Skjermen er trolig produsert av Samsung eller LG i Sør-Korea, eller av kinesiske BOE.

Prosessoren vil sannsynligvis komme fra MediaTek i Taiwan, eller eventuelt Qualcomm, som også produseres i Asia.

Kameraet med 50 megapiksler krever bildebrikker fra Sony, som nærmest har monopol på markedet, og holder til i Japan.

Minnebrikker kan i noen tilfeller komme fra amerikanske Micron, men også her er Sør-Korea en stor aktør.

Straffes av egne toller

Trumps politikk har lenge vært å tvinge produksjon tilbake til USA ved å gjøre utenlandske varer dyrere. Det kan nå slå tilbake på hans eget produkt, og hans egen merkevare står i fare for å bli et symbol på umuligheten i strategien America First.

«Ironien er at hans egne tollbarrierer nå vil gjøre denne telefonen dyrere å produsere – og potensielt mindre lønnsom», avslutter Jeronimo.