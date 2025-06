Meta skal angivelig være på etterskudd i AI-kappløpet som pågår blant verdens teknologikjemper.

Nå hevder OpenAI-sjef Sam Altman ifølge Bloomberg at Meta-sjef Mark Zuckerberg har ringt hans ingeniører personlig og tilbudt signeringsbonuser på opptil 100 millioner dollar – og enda større årlige lønnspakker – for å bli med på «superintelligensteamet» som skal utvikle såkalt kunstig generell intelligens (AGI).

Flere napp, men ikke i OpenAI

– Det er galskap. Meta har forsøkt å ansette mange hos OpenAI, men ingen av våre beste folk har så langt takket ja, sa Altman på podcasten «Uncapped», drevet av hans bror.

TILBYR EVENTYRSUMMER: Meta-sjef Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg

– Jeg har hørt Meta ser på oss som deres største konkurrent. Jeg synes det er rasjonelt at de fortsetter å prøve. Deres AI-innsats har ikke fungert så bra som de håpet, og jeg respekterer at de fortsetter å være aggressive, la han til.

Meta har lagt ut agn til toppingeniører hos flere teknologiselskaper, og ifølge Bloomberg fått napp hos Jack Rae, en ledende forsker i Google DeepMind. Nyhetsbyrået har også kilder på at Meta har hentet inn Johan Schalkwyk, som ledet arbeidet med maskinlæring hos Sesame AI.

Videre ble det i forrige uke kjent at Meta har kjøpt 49 prosent av Scale AI for 15 milliarder dollar, og ansatt en av deres medgründere Alexandr Wang.

Testresultater ble blåst opp?

Financial Times trekker frem flere indikasjoner på at Meta sliter med å henge med i AI-kappløpet.

Én av dem er påstandene om at Meta har overdrevet ytelsen til den nyeste versjonen av sin språkmodell LLaMA 4, og kritikken selskapet har fått på internett for ikke å publisere en full teknisk rapport sammen med modellen. Sjefen for generativ AI i Meta, Ahmad Al-Dahle, erkjente i et innlegg på X i april at brukerne opplevde «blandet kvalitet», men avviste at resultatene av ytelsestestene var overdrevne.

Meta har også utsatt lanseringen av sin flaggskipmodell «Behemoth», og ble tatt på sengen av rask fremgang fra kinesiske DeepSeek og deres langt lavere kostnader.

Selskapet har også selv vært gjenstand for talentflukt, fortsetter avisen, som viser til at flere ledende ingeniører bak LLaMA-modellen har sluttet de siste månedene – deriblant Joelle Pineau, sjef for AI-forskningen.