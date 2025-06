Verdens teknologiselskaper investerer enorme summer i oppbyggingen av AI-infrastruktur. Elon Musks xAI er intet unntak, og kilder med kjennskap til selskapets finanser hevder nå overfor Bloomberg at én milliard dollar går med – i måneden.

Samtidig sliter xAI med å generere inntekter, og for å dekke gapet prøver selskapet ifølge nyhetsbyråets kilder å hente inn 9,3 milliarder dollar i gjeld og egenkapital – med planer om å bruke over halvparten av dette i løpet av de neste tre månedene.

En talsperson for xAI har avslått å kommentere, men i et X-innlegg skriver Musk at «Bloomberg snakker tull» – med henvisning til saken.

They don’t. Also, Bloomberg is talking nonsense. — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025

Les også Desperat AI-kappløp: – Signeringsbonuser på én milliard Meta er på desperat AI-jakt. Mark Zuckerberg skal ha ringt konkurrentenes beste ingeniører og tilbudt eventyrlige summer.

Overlegne OpenAI-inntekter

AI-selskapers voldsomme pengebruk henger sammen med oppbygging av serverparker og kjøp av spesialiserte databrikker som trengs for å trene avanserte AI-modeller som ChatGPT – og xAIs Grok. Konsernsjef Harvey Schwartz i investeringsselskapet Carlyle Group skrev i et aksjonærbrev i mai at det innen 2030 vil bli investert 1.800 milliarder dollar for å møte behovet for AI-infrastruktur.

– Modellutviklere vil måtte utstede gjeld og kommer til å brenne enorme summer. Dette er et svært konkurransepreget felt, og selskapene kjemper om teknologisk overlegenhet, sier Jordan Chalfin, senioranalytiker og teknologiansvarlig hos kredittanalyseselskapet CreditSights.

Bloomberg har tidligere omtalt at ChatGPT-utvikleren OpenAI forventer inntekter på 12,7 milliarder dollar i år. Til sammenligning opplyste xAI nylig til investorer at 2025-inntektene estimeres å ligge på 500 millioner dollar, for så å øke til over 2 milliarder dollar neste år.