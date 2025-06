Det skjer etter at selskapet hentet 150 millioner kroner på tampen av fjoråret.

De 75 millionene skal hentes gjennom en privat emisjon. I tillegg kan retailinvestorer tegne seg for 1 million euro gjennom PrimaryBid.

I desember hentet Thor Medical også penger til AlphaOne-anlegget, men de ytterligere 75 millionene skal utvide kapasiteten til anlegget med 40 prosent, skriver selskapet.

Til Finansavisen sier adm. direktør Brede Ellingsæter at Scatec Innovation, som er største aksjonær med 25,8 prosent, har forhåndskommitert seg for 10 prosent av aksjene. I tillegg har tilretteleggerne DNB Carnegie og Arctic Securities indikert at investorer vil tegne seg for hele beløpet.



AlphaOne er Thor Medicals første kommersielle anlegg for produksjon av høykvalitets radioisotoper til kreftbehandling. Anlegget vil være i full drift i løpet av tredje kvartal i 2026.

På mandag annonserte også selskapet at det hadde inngått en femårsavtale for levering av Thorium-228. Det vil gi inntekter på rundt 200 millioner kroner for selskapet.