Microsoft planlegger nye, store jobbkutt. Disse ventes å bli annonsert tidlig i juli, straks etter avslutningen av selskapets regnskapsår, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Kuttene som blir tallfestet til tusenvis av jobber vil ramme forskjellige deler av virksomheten, men i hovedsak salgsansatte, hevder kildene og advarer om at tidspunktet for annonseringen kan bli endret.

Kuttet 6.000 jobber i mai

Det var i april at Microsoft varslet sine ansatte om planer om å bruke eksterne selskaper for å håndtere mer av salget til små og mellomstore kunder.

Teknologikjempens forrige runde med nedbemanning fant sted så sent som i mai, da 6.000 jobber ble kuttet – for det meste produkt- og ingeniørstillinger.

De tøffe jobbkuttene kommer samtidig som Microsoft bruker titalls milliarder dollar på å bygge datasentre og kjøpe inn avanserte minnebrikker nødvendig for å trene opp avanserte AI-modeller som ChatGPT – utviklet av OpenAI der Microsoft er berettiget til opptil 49 prosent av inntektene.

Bloomberg har tidligere omtalt at OpenAI forventer inntekter på 12,7 milliarder dollar i år.

Massive AI-investeringer

Nyhetsbyrået viste onsdag til et aksjonærbrev konsernsjef Harvey Schwartz i investeringsselskapet Carlyle Group skrev i mai, hvor budskapet var at det innen 2030 vil bli investert 1.800 milliarder dollar for å møte behovet for AI-infrastruktur.

Microsoft-ledelsen har tidligere forsikret Wall Street – og advart ansatte – om at selskapet vil holde stramme tøyler på utgiftene i andre deler av virksomheten.

Ved utgangen av juni 2024 hadde Microsoft 228.000 ansatte, hvorav 45.000 innen salg og markedsføring.