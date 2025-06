Nytt tilbakeslag for Google: Risikerer 48 milliarder i bot

Googles håp om å få omgjort en rekordstor EU-bot møtte et kraftig tilbakeslag torsdag, etter at en rådgiver ved EUs øverste domstol støttet EU-kommisjonens vurdering om at teknologigiganten brukte Android-operativsystemet til å kvele konkurranse, skriver FT.

Juliane Kokott, generaladvokat ved EU-domstolen (ECJ), mener boten på 4,12 milliarder euro som ble ilagt selskapet bør opprettholdes.

Selv om uttalelsen ikke er juridisk bindende, følger domstolen som regel anbefalingene fra generaladvokaten. En endelig dom ventes i løpet av de neste månedene.

Google: Skuffet

Saken går tilbake til 2018, da EU anklaget Google for å ha pålagt produsenter av Android-enheter og mobiloperatører ulovlige restriksjoner – for å sementere sin dominerende posisjon innen internettsøk.

Google sier at de er «skuffet» over uttalelsen, ifølge FT.

– Android har gitt økt valgfrihet for alle og støtter tusenvis av suksessrike bedrifter i Europa og globalt, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Den opprinnelige boten fra EU-kommisjonen var på 4,34 milliarder euro, som tilsvarer drøyt 50 milliarder kroner. Da Google anket, reduserte ankedomstolen boten i 2022 til 4,12 milliarder euro, men opprettholdt i hovedsak konklusjonen. Også denne dommen ble anket av Google.

Torsdag anbefalte Kokott anken blir forkastet og la til at Googles juridiske argumenter var «uten virkning».

Store bøter

Denne boten er én av tre større saker EU har ført mot Google (eid av Alphabet), som samlet har resultert i bøter på over 8 milliarder euro det siste tiåret.

EUs toppdomstol har tidligere opprettholdt en bot på 2,42 milliarder euro for at Google favoriserte sin egen prissammenligningstjeneste fremfor konkurrenters. Den avgjørelsen er nå rettskraftig, ifølge FT.

Google vant imidlertid frem med en anke mot en bot på 1,5 milliarder euro fra 2019 for konkurransehemmende praksis i annonsemarkedet.

I tillegg nærmer EU-kommisjonen seg slutten på etterforskningen av Googles annonseteknologi, som ble startet i 2023.