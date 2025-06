Trump utsetter Tiktok-forbud med ytterligere 90 dager

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før Trump ble gjeninnsatt som president i januar.

Fristen har blitt utsatt to ganger tidligere, og det gjøres igjen nå, til 17. september.

Trump kunngjorde presidentordren med utsettelsen i sosiale medier torsdag.

– Administrasjonen bil bruke denne tiden til sikre at en avtale kommer på plass, så det amerikanske folket kan fortsette å bruke Tiktok i trygg forvissning om at dataene deres er sikre, sa pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus tidligere i uken, da de varslet at utsettelsen kom.

Trump, som brukte sosiale medier for alt de er verdt under valgkampen, har tidligere sagt at han liker videodelingsappen.