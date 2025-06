Åpner for milliardsatsing på AI

Softbanks eksentriske gründer og toppsjef Masayoshi Son forsøker nå å stable på beina det som kan bli hans mest ambisiøse prosjekt noensinne: Et industriprosjekt i Arizona med en prislapp på svimlende 1.000 milliarder dollar – altså en trillion – dedikert til roboter og kunstig intelligens.

Planen med kodenavn «Project Crystal Land», er inspirert av Shenzhen i Kina og skal samle produksjonslinjer for høyteknologiske AI-roboter og halvledere i én gigantisk park i den amerikanske ørkenen. Ifølge Bloomberg har Son allerede vært i samtaler med både myndigheter og tech-giganter, inkludert TSMC, Samsung og aktører fra Donald Trumps valgkampteam.

Lokker med TSMC og skattefordeler

SoftBank ønsker særlig å få med seg Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), verdens største produsent av AI-brikker – inkludert de Nvidia sverger til. Men TSMC, som allerede har startet produksjonen ved sin egen fabrikk i Phoenix og har investeringsplaner på over 165 milliarder dollar i USA, skal være kjølige til Sons nye drøm. En kilde tett på selskapet sier prosjektet i Arizona «ikke har noen innvirkning på TSMCs planer».

Likevel steg aksjen til SoftBank med 2,3 prosent i Tokyo fredag, mens TSMC-aksjen steg 1,9 prosent i Taipei.

SoftBank har også vært i samtaler med det amerikanske handelsdepartementet, inkludert minister Howard Lutnick, om mulige skattefordeler for selskaper som investerer i industriparken, ifølge Bloomberg.

Trump og teknologi-gigantene

Planene er fortsatt i startgropen, og realiseringen av prosjektet avhenger i stor grad av støtte fra Trump administrasjonen. Son skal også personlig ha kartlagt interessen hos en rekke teknologiselskaper – blant annet koreanske Samsung.

Videre vurderer han å trekke inn selskaper fra SoftBanks egen Vision Fund-portefølje. Tyske Agile Robots, som utvikler avanserte robotarmer, nevnes som en av de første aktørene som kan etablere seg i området.

Crystal Land planene kommer i tillegg til en rekke andre AI-investeringer fra SoftBank. Nylig har selskapet varslet at det vurderer å putte 30 milliarder dollar i OpenAI, kjøpe datasenterselskapet Ampere Computing for 6,5 milliarder dollar, og bidra til Stargate-initiativet – et datasenterprosjekt i samarbeid med Oracle, OpenAI og Abu Dhabis MGX.

SoftBank har også solgt unna deler av sin T-Mobile US-andel for nærmere 5 milliarder dollar for å fristille kapital.