Milliardene fordeles: Har over 100 barn

Gründeren bak den krypterte meldingsappen Telegram, Pavel Durov, forteller i et intervju med franske Le Point at alle barna hans, inkludert over 100 donorbarn, vil arve formuen hans på 13,9 milliarder dollar, tilsvarende rundt 140 milliarder kroner.

– De er alle mine barn og vil ha de samme rettighetene! Jeg vil ikke at de skal rive hverandre i stykker etter min bortgang, sa Durov.

Tech-gründeren forteller at han «offisielt» er far til seks barn med tre forskjellige partnere. Fertilitetsklinikken opplyser at det er blitt unnfanget over 100 barn med hans hjelp, fordelt på tolv land.

Arven vil barna imidlertid ikke få tilgang til før om 30 år.

– Jeg vil at de skal leve som vanlige mennesker, bygge seg opp selv, lære å stole på seg selv, kunne skape – ikke være avhengige av en bankkonto, uttalte Durov.

Flere pass

Gitt risikoene forbundet med jobben, da Telegram blant annet har vært beskyldt for en rekke alvorlige forhold, var det nå modent for 40-åringen å skrive testament.

– Å forsvare friheter gir deg mange fiender, også innenfor mektige stater, sa Durov.

Telegram ble lansert i 2013 og har over én milliard aktive brukere hver måned. Det er mest kjent for fokuset på personvern og ende-til-ende-kryptering. Durov, som opprinnelig er fra Russland, bor nå i Dubai og har dobbelt statsborgerskap i Frankrike og De forente arabiske emirater.

Han ble også kastet ut av det russiske nettsamfunnet VKontakte i 2014 etter å ha nektet å etterkomme sensurkrav fra Kreml.

Arrestert

Durov ble i fjor arrestert i Frankrike og etterforskes for manglende moderering av kriminelt innhold på Telegram, deriblant narkotikahandel, overgrepsmateriale og svindel. Han tilbakeviser alle anklager.

– Bare fordi kriminelle bruker meldingstjenesten vår, betyr ikke det at vi som driver den, er kriminelle, sier Durov.

Han beskriver anklagene som «totalt absurde», og Telegram har tidligere uttalt at modereringen er tilstrekkelig. Appen hevder selv at de daglig fjerner millioner av ulovlige innlegg, inkludert oppfordringer til vold og distribusjon av overgrepsmateriale.