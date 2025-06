Hold IT-avdelingen unna

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å bli et grunnleggende konkurranseverktøy i næringslivet. Likevel behandles valg av språkmodell i mange norske virksomheter som et teknisk spørsmål, delegert til IT-avdelingen. Det er en strategisk feilvurdering. Modellvalg bør være et anliggende for toppledelsen og styret – fordi det handler om verdikjeder, dataflyt og forretningsrisiko.

Generativ AI reiser spørsmål som griper direkte inn i forretningsmodellen: Hvem har tilgang til innsikten? Hvordan brukes dataene? Og hvem former grunnlaget for fremtidens tjenester og forretningsområder?

I dag velger mange norske selskaper lukkede modeller som Copilot – fordi de er effektive, trygge og lett tilgjengelige. Det gir rask gevinst, men lite kontroll. Man får resultater, men forstår ikke nødvendigvis hva som skjer bak kulissene.

Risikoen er at man låser forretningskritiske funksjoner til eksterne aktører – uten at ledelsen har oversikt over konsekvensene.

Samtidig har åpne modeller som Llama og DeepSeek modnet kraftig. De kan kjøres i egne systemer, tilpasses egne behov, og gir langt større grad av eierskap og læring. For selskaper som vil bygge teknologisk kompetanse og kontroll, er det en vei mot selvstendighet og differensiering.

Internasjonalt ser vi at over 90 prosent av store selskaper kombinerer åpne og lukkede modeller. Det gir fleksibilitet, lavere avhengighet og bedre kostnadskontroll. I Norge dominerer fortsatt standardiserte løsninger – gjerne implementert uten at hverken toppledelse eller styre er involvert.

De fleste norske virksomheter bruker nå AI. Men det er fortsatt et mindretall som bruker det strategisk – som en del av ny verdiskaping. Styrene må ta større ansvar for teknologiforståelse, og ikke overlate disse valgene til linjenivå. AI er ikke lenger noe man bare «tester ut» – det er en integrert del av forretningskritisk infrastruktur.

AI modellvalg er ikke bare et spørsmål om presisjon eller pris. Det er et spørsmål om innsikt, kontroll og fremtidig konkurransekraft.

Silvija Seres

Teknolog, investor og styremedlem