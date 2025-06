Spetalen, Fredly og Blystad satser: Kryptosatsing utløser tilsynskontroll

Det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte selskapet Standard Supply kunngjorde i forrige uke at de både endrer navn til StandardCoin og skal investere i kryptovaluta. Samtidig meldte selskapet torsdag kveld at de har fullført en rettet emisjon som skal ha blitt overtegnet flere ganger.

I en børsmelding mandag varsler selskapet at de nå er blitt kontaktet av Finanstilsynet som skal vurdere virksomheten i lys av reglene i loven om forvaltning av alternative investeringsfond – den såkalte AIF-loven.

Selskapet skal ha mottatt et brev fra tilsynet på fredag 20. juni med spørsmål om hvorvidt selskapets nye satsing faller inn under AIF-regelverket. Tilsynet har bedt om dokumentasjon og informasjon for å gjennomføre en vurdering.

Langsiktig strategi

Standard Supply mener selv at de ikke omfattes av AIF-loven og sier at de vil samarbeide med Finanstilsynet for å få avklart spørsmålet.



I børsmeldingen understreker selskapet at investeringen i bitcoin er første ledd i en langsiktig strategi. Fremover skal selskapet jobbe med å «identifisere, utforske og utvikle attraktive verdiskapende muligheter innen kryptovalutasektoren». Dette inkluderer både operativ virksomhet, immaterielle eiendeler og partnerskap med tredjepart.

«Det overordnede målet er å gi aksjonærene eksponering mot både kryptovaluta og tilknyttede satsinger,» heter det i meldingen.

Ny strategi

Standard Supply kunngjorde høsten 2024 at selskapet vurderte nye strategiske muligheter.

Fasiten er et totalgrep der man skal gjøre selskapet til et såkalt «Bitcoin Reserve Company». Det innebærer at kontantbeholdningen i stor grad vil konverteres til bitcoin, som skal fungere som en form for verdilager.

– Ambisjonen er å bli et knutepunkt i Norden for investorer som ønsker eksponering mot bitcoin, uttalte konsernsjef Eldar Paulsrud på torsdag.

Han la til at selskapet ønsker å kombinere aktiv porteføljeforvaltning med transparens og kapitalbevaring.

Mandag formiddag koster én bitcoin 101.923 dollar, etter å ha falt litt gjennom helgen. All-time high er på 112.000 dollar fra 22. mai 2025.

Spetalen har fått med seg et stjernespekket lag av investorer i den nye kryptosatsingen. Blant investorene som forhåndstegnet seg og fikk tildeling i emisjonen som ble gjennomført i forrige uke finner vi blant annet Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Arne Fredly, Espen Westeren og Kristian Lundkvist.