To dager tidligere ble CoinMarketCap rammet av et tilsvarende angrep. Brukerne ble bedt om å verifisere identiteten ved å benytte sin wallet (kryptolommebok). Dette ga angriperne full tilgang, og 39 brukere mistet totalt 18.570 dollar. CoinMarketCap har ifølge Crypto News Land lovet full kompensasjon og har styrket sikkerheten etter hendelsen.

Stadig mer sofistikerte metoder

Ifølge FBI ble amerikanere svindlet for 9,3 milliarder dollar i 2024, via et vell av ulike svindelmetoder som i 2025 også kombinerer teknologi, psykologi og ekstrem overbevisning. Det hele er drevet av kunstig intelligens og sosial manipulasjon, dominert av AI-genererte deepfakes og «pig butchering»-svindel.

– Hvis du tror du er for smart til å bli lurt, er du allerede et mål, heter det i rapporten, ifølge The Sumsuber.

Deepfake-videoer, ofte brukt til å etterligne kjente personer som Elon Musk, benyttes for eksempel i økende grad for å lokke til seg kryptobetalinger. Ett slikt videoklipp samlet inn over 5 millioner dollar på 20 minutter i en livesending, ifølge nyhetstjenesten.

For godt til å være sant

«Too good to be true»-investeringer er også i vekst. Her utgir svindlere seg for å være eksperter og lover skyhøye gevinster. Ofrene lokkes inn med små beløp og fristende avkastning, men får aldri ta ut pengene.

Det er blitt færre såkalte «DeFi rug pulls», men tapene har eksplodert – fra 90 millioner dollar tidlig i 2024 til nesten 6 milliarder dollar tidlig i 2025, ifølge Cointelegraph.

Svindlere bak Meteora-memecoinen skal for eksempel ha manipulert prisen ved hjelp av over 150 wallets og deretter solgt seg ut, noe som skal ifølge CruptoPotato gjorde at de som hadde blitt lurt med tapte over 69 millioner dollar – tilsvarende over 700 millioner kroner.

Deptartment of Financial Protection & Innovation (DFPI) i USA meldte tidligere i år at det hadde stengt 26 svindelnettsteder og beslaglagt 4,5 millioner dollar. I tillegg hadde det avslørt ytterligere syv nye svindelforsøk.