Rugseth-selskap med milliardoppkjøp

Link Mobility har lenge jaktet vekst utenfor Europa. Nå tar teknologiselskapet steget inn på det afrikanske kontinentet gjennom oppkjøpet av SMSPortal, markedslederen innen A2P-meldinger i Sør-Afrika, ifølge en børsmelding.

SMSPortal omsatte for 112 millioner dollar med en EBITDA på 25 millioner dollar de siste tolv månedene frem til april 2025. Det tilsvarer en solid margin på 22 prosent.

Selskapet har samtidig vist sterk organisk vekst de siste tre årene, med økte inntekter fra 65 til 112 millioner dollar og mer enn en dobling av EBITDA. Bruttofortjenesten har vokst med en årlig rate på 43 prosent.

Oppgjør med kontanter og aksjer

Transaksjonen verdsetter SMSPortal til 115 millioner dollar, med mulighet for en betinget tilleggssum på opptil 30 millioner dollar over to år, avhengig av prestasjoner. Den totale prislappen kan dermed nå 145 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,46 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

Kjøpet skjer gjennom en kombinasjon av 100 millioner dollar i kontanter og 15 millioner dollar i aksjer, fordelt på 5,9 millioner aksjer utstedt til 26 kroner stykket. Det gir en EBITDA-multippel på 4,6x, eller opptil 5,8x inkludert betinget vederlag.

Oppkjøpet finansieres med eksisterende kontantbeholdning. Etter transaksjonen ventes Link Mobility å ha en netto rentebærende gjeld på 2 milliarder kroner, noe som gir en pro forma-gjeldsgrad på 1,8x, godt innenfor selskapets mål på 2,0–2,5x.

SMSPortal skal drives videre som et selvstendig selskap med hovedkontor i Cape Town. Dagens ledelse og ansatte blir med videre.