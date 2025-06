Setter milliardmål etter dansk oppkjøp

«Vi synes markedet trenger en utfordrer med fokus på neste generasjons skyteknologi,» sa Pål Prydz, partner i private equity-miljøet Credo Partners, til Finansavisen i mars i fjor.

For å kickstarte satsingen hadde PE-selskapet investert i, og fusjonert, de to konsulentselskapene Right og Ratio Management. Det nye selskapet ble døpt Antire, og i den første femårsplanen var målet å nå en omsetning på 600 millioner kroner.

Etter at Antire kjøpte det norske AI-selskapet Sansynn tidligere i år, og nå det danske konsulentselskapet Minds and Co, med base i Århus, er ambisjonen jekket opp til 1 milliard kroner i omsetning om fem år. Minds jobber med digital omstilling i fornybarbransjen.

– Med kjøpet av Minds slår vi sammen to sterke miljøer med dyp bransjekompetanse og en felles visjon: Å sette ytterligere fart på den grønne energiomstillingen med hjelp av kunstig intelligens, sier adm. direktør Runar Vestrheim i Antire.

Etter oppkjøpet vil Antire ha over 100 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og India.

25 prosent organisk vekst

Selv om Antire bare er ett år gammelt, så Right dagens lys for nesten 20 år siden. Ratio Management ble etablert i 2016, mens danske Minds ble startet opp i 2013. På Minds' kundeliste finnes selskaper som Vestas, Siemens Gamesa, Ørsted, Vattenfall og Cowi.

– Dette oppkjøpet passer både oss og Minds godt. Vi ville vokse i Sverige og Danmark, mens Minds så på muligheter i Norge og Sverige. De har i dag hovedsakelig kunder innen vindkraft, men ser at deres tjenester og løsninger også kan brukes innen vann- og solkraft. Norge er som kjent store på vannkraft, mens det er mer solkraft i Sverige, sier Vestrheim.