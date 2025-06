Tesla rullet søndag ut betaversjonen av sin lenge ventede robotaxi-tjeneste i Austin, Texas, og ble belønnet med kraftig oppgang på Wall Street mandag.

RULLES UT: Teslas robotaxier. Foto: NTB

Nå har amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter (NHTSA) tatt kontakt med Tesla etter at videoer publisert på sosiale medier viste flere hendelser der robotaxiene utløste kaotiske situasjoner på veiene, melder CNBC.

Bråbremset midt i trafikken

På én video som har gått viralt blir en Tesla-robotaxi sett kjørende mot kjøreretningen nedover en vei, mens et annet klipp viser en robotaxi bråbremse midt i trafikken som reaksjon på politibiler stående utenfor kjørefeltet sitt.

– Vi er kjent med de omtalte hendelsene og er i kontakt med produsenten for å samle inn mer informasjon, sier en talsperson for NHTSA i en e-post til nettstedet.

Tesla stiger likevel over 2 prosent så langt i tirsdagens førhandel.

Har etterforskning gående

Talspersonen understreker at NHTSA ikke forhåndsgodkjenner nye teknologier eller kjøresystemer, men viser til bilprodusentene som selv erklærer at hver modell oppfyller føderale krav til sikkerhet.

– Vi vil undersøke hendelser som kan omfatte potensielle defekter og iverksette nødvendige tiltak for å beskytte trafikksikkerheten, heter det videre i e-posten.

NHTSA har ifølge CNBC allerede gående en etterforskning av mulige sikkerhetsproblemer tilknyttet Teslas FSD-Supervised-teknologi (FSD Beta) etter ulykker med personskade og dødsfall.

Kjører ikke når det regner

I første omgang har kun et utvalg profiler og investorer fått teste robotaxi-tjenesten der SUV-versjoner av Model Y har blitt utstyrt med den omtalte FSD Beta-teknologien. Én Tesla-ansatt skal sitte i passasjersetet foran, men Axios karakteriserte det søndag som uklart om den ansatte kan gripe inn og kontrollere bilen.

Tjenesten er foreløpig begrenset til bestemte områder i Austin, mellom klokken 06.00 og midnatt. Robotaxiene kjører heller ikke i regnvær.

– Vi er superparanoide i lanseringsfasen, uttalte Tesla-sjef Elon Musk søndag, og la til at tilbudet vil bli utvidet både i omfang og geografisk rekkevidde.

Et stykke bak Alphabet

Musk ser for seg at hver Tesla-eier skal kunne tjene penger på kjøretøyet sitt gjennom robotaxi-konseptet, men foreløpig ser han ut til å være et stykke unna å realisere den ambisjon.

Iallfall ligger Tesla et stykke bak Alphabet-eide Waymo, som lanserte sine første førerløse taxitjenester allerede i 2020. Ifølge CNBC passerte selskapet i løpet av mai ti millioner betalte turer. Axios har anslått antall ukentlige turer til over 250.000.

I Kina driver eksempelvis Baidu-eide Apollo Go kommersielle robotaxi-tjenester, i tillegg til WeRide og Pony.ai.