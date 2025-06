Nordea advarer om ny svindeltrend

Det er en gjenganger at ofrene utsettes for kjærlighetssvindel eller investeringssvindel eller veldedighetssvindel, ifølge svindelekspert Pernille Gran Nykaas i Nordea.

– Kjennetegnene er at offeret blir kontaktet via sosiale medier eller datingapper, og at samtalen flyttes over til en samtale-app som WhatsApp, Zangi, Telegram eller lignende; typiske kommunikasjons plattformer som ikke blir så mye brukt av befolkningen i Norge, sier hun og legger til:

– Ofrene blir bedt om å kjøpe gavekort i fysisk butikk, for så å sende PIN og koden på baksiden av kortet over disse plattformene. Ofrene har aldri møtt mottaker av gavekortene fysisk før, men de kan ha snakket i veldig lang tid, ofte over flere år.

Gran Nykaas sier at det spesielle med denne svindelformen er at den ofte rammer tidligere utsatte svindelofre. Fra før har bankene gjort nødvendige sperringer på kundeforholdet fordi risikoen for svindel fortsatt er høy.

Nordea ber alle være skeptiske til ukjente kontakter man møter på nettet og oppfordrer også alle til å gjøre grundige undersøkelser før man gir penger til veldedighet.

