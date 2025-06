Nordic Semiconductor kjøper den amerikanske skytjenesteleverandøren Memfault for 120 millioner dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner, melder selskapet etter børsslutt i Oslo tirsdag. Oppkjøpet er en del av Nordics strategi for å vokse utover kjernevirksomheten i maskinvare, og skal styrke selskapets posisjon som en totalleverandør av løsninger for oppkoblede produkter.

– Dette oppkjøpet er et tydelig signal om retningen for selskapet fremover, uttaler konsernsjef Vegard Wollan i Nordic Semiconductor.

Memfault hadde en årlig tilbakevendende inntekt (ARR) på 7,2 millioner dollar ved utgangen av 2024, og forventer en vekst på over 50 prosent i 2025. Med Memfault på laget tilbyr Nordic nå en plattform som skal gjøre det enklere og raskere for kundene å utvikle, oppdatere og forbedre sine produkter gjennom hele livssyklusen.

– Vi setter en ny standard i det globale halvledermarkedet for integrering av maskinvare, programvare, verktøy og tjenester, uttaler Wollan.

Memfaults administrerende direktør François Baldassari mener kombinasjonen av selskapenes teknologi gir en unik posisjon.

– Nordic sine verdensledende systembrikker kombinert med Memfaults skyplattform skaper en uslåelig helhetlig løsning for oppkoblede produkter, uttaler Baldassari.

Oppkjøpet finansieres gjennom kontanter og et nytt brofinansieringslån på 110 millioner dollar fra Danske Bank. Memfaults tre gründere vil reinvestere 30 prosent av salgsprovenyet i Nordic-aksjer, tilsvarende rundt 13 millioner dollar. Nordic forventer at programvaretjenestene blir lønnsomme innen to år.