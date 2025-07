OpenAI-sjef Sam Altman gikk i forrige uke ut med at Meta-sjef Mark Zuckerberg har kontaktet hans ingeniører personlig og tilbudt signeringsbonuser på opptil 100 millioner dollar – og enda større årlige lønnspakker – for å bli med på «superintelligensteamet» som skal utvikle såkalt kunstig generell intelligens (AGI).

PÅ OFFENSIVEN: Meta-sjef Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg

Altman la til at «ingen av våre beste folk så langt har takket ja», men kilder med kjennskap til saken hevder nå overfor Wall Street Journal at tre OpenAI-forskere har latt seg lokke av eventyrsummene og gått til Meta.

De tre skal være Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov og Xiaohua Zhai. Trioen etablerte OpenAIs kontor i Zürich sent i fjor, og hadde tidligere jobbet sammen i Googles AI-enhet DeepMind.

En talsperson for OpenAI bekrefter overfor avisen at de tre har forlatt selskapet.

På etterskudd i AI-kappløpet

Zuckerbergs offensiv kommer etter oppslag om at Meta skal henge etter i AI-kappløpet som pågår blant verdens teknologikjemper. Eksempelvis har Metas nyeste versjon av språkmodellen LLaMA 4 fått blandet mottakelse, og i mai skrev Wall Street Journal at selskapet har utsatt lanseringen av en ny og større versjon.

Meta har guidet AI-investeringer på opptil 65 milliarder dollar i 2025, hvorav 15 milliarder dollar gikk til å kjøpe 49 prosent av Scale AI og å ansette oppstartsselskapets sjef Alexandr Wang til å lede «superintelligensteamet.»

OpenAI-sjef Altman uttalte fra scenen under et arrangement tirsdag at Meta-offensiven ikke bekymrer ham.

– OK, Zuckerberg gjør et eller annet nytt og sprøtt. Hva blir det neste? spurte han ifølge avisen, som legger til at Meta også har prøvd seg på OpenAI-medgründerne Ilya Sutskever og John Schulman – hittil uten å lykkes.