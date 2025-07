Det norske programvareselskapet Visma skal ha valgt London fremfor Amsterdam for den planlagte børsnoteringen neste år, ifølge Financial Times.

I desember 2023 ble det gjort en transaksjon der rundt 20 nye aksjonærer investerte tilsammen over én milliard euro i Visma. Transaksjonen priset Visma til 19 milliarder euro. Den innebar i tillegg 3 milliarder euro fra eksisterende aksjonærer, inkludert hovedeier HG, samt medeierne ICG, TPG og ledelsen i Visma.

– Visma er et av Europas mest interessante selskaper. Det er et industrieventyr i Norge, men selskapet tenker heller på notering i New York enn i Norge som følge av høyere prising, sa en anonym markedsaktør til Finansavisen i desember i fjor.

Verdt 250 milliarder

Verdiene er betydelig høyere i dag. Da Visma ble verdsatt til 19 milliarder euro i 2023, baserte det seg på en omsetning på 2,4 milliarder euro, en ebitda på 705 millioner og en fri kontantstrøm på 700 millioner euro. Dette tilsvarer en multippel på rett over 27 ganger fri kontantstrøm.

Siden den gang har nøkkeltallene steget markant. I 2024 økte omsetningen til 2,8 milliarder euro, ebitda steg til 893 millioner, og fri kontantstrøm endte på 885 millioner euro. Bruker man samme multippel som i 2023, gir det en verdsettelse på om lag 24 milliarder euro. Trekker man fra gjelden på 3,1 milliarder, ender man med en egenkapitalverdi på 21 milliarder euro – tilsvarende hele 250 milliarder kroner.

Selskapet er nå potensielt for stort til å holdes helt privat, sier kilder med kjennskap til diskusjonene til FT.



Aksjer for 16 milliarder

Ved en børsnotering og en prising på 21 milliarder euro, vil Moan med ledelse eie aksjer for over 1,3 milliarder euro, vel 16 milliarder norske kroner.

PE-fondet HG Capital eier 70,2 prosent av Visma. Styre og ledelse kontrollerer 6,4 prosent, hovedsakelig Øystein Moan, mens Folketrygdfondet har 0,9 prosent og Aeternum 0,1 prosent.

På lang sikt planlegger HG å beholde en eierandel i Visma, opplyser kildene.

I fjor høst skrev Finansavisen at Moan trosser skatteregning på 2 milliarder kroner og flytter til ny bolig i Sveits. Arbeiderklassegutten som ble Norges mest suksessrike IT-gründer tok med seg da en formue på rundt 10 milliarder.