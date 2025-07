Nvidia-sjefen sender aksjen til himmels

De seneste årene har Nvidia-aksjen mangedoblet seg på børs. Oppgangen kunne forsvares av en enorm forventning til omsetningsvekst, da Open AI, som kjørte serverne sine på de nyeste GPU-ene fra Nvidia, dominert chatbot-markedet.

2025 åpnet derimot med utforbakke for Nvidia-aksjen, etter at det kinesiske AI-selskapet, Deepseek AI, kom med en chatbot, som kunne kjøres på de eldre grafikkortene.

Onsdag skjøt aksjen opp 4,3 prosent til ny toppnotering på den amerikanske børsen etter optimistiske vekstutsikter fra konsernsjef Jensen Huang. Med en markedsverdi på over 3.600 milliarder dollar er selskapet nå størst i verden, og planlegger å vokse ytterligere.

– Vi har en langsiktig vekstmulighet verdt flere tusen milliarder dollar innen kunstig intelligens og robotteknologi. Markedene våre vokser raskt, og vi er trygge på vår evne til å vokse videre. Selv om vi møter mye konkurranse, har vi lederposisjoner i de markedene vi opererer i, sa konsernsjefen på generalforsamlingen.

Guider kraftig økning

Selskapet estimerer også mer enn en dobling i inntektene fra 60,9 milliarder dollar for 2024, til 130,5 milliarder dollar for 2025, samt en vekst i inntjening pr. aksje på 147 prosent.

– I dag er det nærmere 100 AI-fabrikker, drevet av Nvidia-teknologi under utvikling over hele verden. Det er dobbelt så mange som for ett år siden, og de blir stadig større. Det gjennomsnittlige antallet GPU-er pr. fabrikk har også doblet seg, sier konsernsjefen om en av årsakene til veksten.

Selskapet presenterer også en ny teknologi, «blackwell», laget for å håndtere de mest krevende oppgavende innen kunstig intelligens, og skal ifølge konsernsjefen kunne trene store AI-modeller raskere og billigere enn deres tidligere utgaver av liknende teknologi.

– Blackwell ble lansert med et salg på 11 milliarder i fjerde kvartal, og bidraget mer enn doblet seg i første kvartal i år, noe som er den raskeste veksten i vår historie, sier Huang.

Selskapet øker også utbyttet med 150 prosent.