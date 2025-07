Kinesiske Xiaomi er kanskje mest kjent for å lage smarttelefoner, men nå vil teknologiselskapet også bli en tungvekter på fire hjul.

Torsdag lanserte Xiaomi sin første SUV med navn YU7 under et direktesendt arrangement i Beijing, melder Bloomberg. Responsen lot ikke vente på seg, på under tre minutter etter lanseringen hadde over 200.000 kinesere lagt inn forhåndsbestilling på YU7.

– Vi skal møte den største konkurrenten, og i tillegg få hard konkurranse fra mange andre produsenter. Men jeg er svært trygg, sier grunnlegger Lei Jun.

Jun er kjent for å ha bygget Xiaomi til en utfordrer mot Apple i mobilmarkedet, og nå er det Tesla og Elon Musk han vil gi kamp. Xiaomis YU7 har en startpris på rundt 380.000 kroner (253.500 yuan), mens Teslas Model Y koster cirka 395.000 kroner (263.500 yuan) i Kina.

Passert på børs

Lei mener SUV-en blir det som løfter Xiamis bilsatsingen over i lønnsomhet. Han forventer at SUV-modellen vil gjøre bildivisjonen lønnsom i løpet av andre halvår, noe som vil gjøre selskapet til et av de raskeste merkene i bransjen til å nå dette målet.

Samtidig har verdien av Xiaomi skutt i været og passert 187 milliarder dollar. Dette er mer enn BYD, som er den dominerende elbilprodusenten i Kina. Xiaomis SU7 har også solgt bedre enn Teslas Model 3 så langt i år.