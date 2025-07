Torsdag, samme dag som EUs frist utløp, kunngjorde Apple at de åpner opp for at brukere kan laste ned apper til blant annet iPhone og iPad fra andre steder enn App Store, skriver Financial Times.

Endringen gjelder kun brukere i EU. Det er ukjent om det gjelder i Norge, som er i EØS.

I april fikk Apple 500 millioner euro i bot av EU, tilsvarende omtrent 5,6 milliarder kroner. De mener Apple blant annet bryter reglene om digital konkurranse.

EU ga selskapet en frist på 60 dager til å gjøre endringer, og truet med ytterligere bøter som kunne være på mer enn 50 millioner euro om dagen, og opp til 5 prosent av App Stores omsetning på verdensbasis.

– EU-kommisjonen krever at Apple gjør en rekke endringer til App Store. Vi er uenige i dette, og planlegger for å anke avgjørelsen, sa en talsperson fra Apple til Financial Times.

Apple har anklaget EU-kommisjonen for å på urettferdig vis sikte seg inn på selskapet. De mener EU stadig flytter målstolpene til tross for at selskapet forsøker å følge reglene.

(©NTB)