Omead Afshar, en av Teslas mektigste ledere og Elon Musks nærmeste fortrolige, har forlatt selskapet, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

SPARKET: Omead Afshar (t.v.) var en av Elon Musks mest betrodde. Her fra et event ved Teslas Shanghai-fabrikk i 2019. Foto: Bloomberg

Kildene fremhever at nyheten har sirkulert internt blant enkelte ansatte de seneste dagene, og ifølge to av dem skal Afshars navn ikke lenger vises i et internt register.

Forfremmet i fjor

Nyhetsbyrået karakteriserer bakgrunnen for avgangen som «foreløpig uklar.»

Afshar ble i fjor forfremmet til direktør for salg og produksjon i Nord-Amerika og Europa, markeder som nylig har utviklet seg til verkebyller for Tesla. Senest denne uken ble det kjent at mai-salget i Europa falt 28 prosent fra samme periode i fjor.

Mai ble dermed Teslas femte måned på rad med fall i Europa-salget, i en måned der elbilsalget i regionen samlet sett steg over 27 prosent.

Tøff konkurranse

Først og fremst er det stadig tøffere konkurranse som tynger salget. Dette gjelder ikke bare europeiske og nord-amerikanske markeder, men ikke minst også det kinesiske.

OGSÅ UTE: Teslas HR-direktør for Nord-Amerika, Jenna Ferrua. Foto: LinkedIn

Torsdag gikk Xiaomi rett i strupen på Tesla og deres Model Y gjennom lanseringen av sin første SUV med navn YU7. Under tre minutter etter en Beijing-lansering hadde over 200.000 kinesere lagt inn forhåndsbestilling.

Samtidig har Elon Musks tidligere engasjement i Trump-administrasjonen rammet varemerket Tesla, og slått ut i store protester i Tyskland og vandaliserte showrooms i Nederland og flere delstater i USA.

Tre ut på kort tid

Afshar er heller ikke den eneste høytstående Tesla-ansatte som har sluttet i løpet av de siste ukene. Tidlig i juni takket Milan Kovac, sjefingeniør for robotprogrammet Optimus, for seg og forklarte sin avgang med et ønske om å tilbringe mer tid med familien.

Videre er Jenna Ferrua, oppført på LinkedIn som Teslas HR-direktør for Nord-Amerika, ifølge Bloombergs kilder ikke lenger å finne i selskapets interne registre.Tesla må punge ut etter ladekluss

Etter Afshars avgang har Tesla nå bare tre navngitte toppledere. Foruten Musk dreier det seg om finansdirektør Vaibhav Taneja og Tom Zhu som leder selskapets globale bilvirksomhet.

«Elon-hviskeren»

Afshar begynte Tesla-karrieren på toppsjef Musks kontor i 2017. Fra 2020 ledet han byggingen av gigafabrikken i Austin, og utviklet ifølge Financial Times etterhvert en rolle som «brannslukker» og «bøddel» for verdens rikeste mann – som flyttet ham rundt mellom selskapene sine for å løse store problemer og håndtere masseoppsigelser.

I 2022 var Afshar en del av «overgangsteamet» som sparket over 7.500 ansatte etter Musks oppkjøp av Twitter (nå X), mens han i fjor bidro i prosessen hvor Tesla kvittet seg med 10 prosent av arbeidsstyrken – tilsvarende rundt 14.000 jobber.

Avisen skriver videre at kollegene kalte Afshar «Elon-hviskeren» på grunn av hans evne til å lese milliardærens humørsvingninger.