Det franske selskapet Worldline, som er en av Europas største aktører innen digitale betalingstjenester, etterforskes nå av belgiske myndigheter for å ha brutt hvitvaskingslovgivningen, skriver VG. Selskapet skal i flere år ha behandlet betalinger for virksomheter knyttet til svindel, ulovlige kasinoer og prostitusjonsnettsteder, uten å følge pålagte regler for risikohåndtering.

Etterforskningen ledes av statsadvokat Julien Moinil i Brussel, og fokuserer særlig på Worldlines belgiske enhet. Dette er samme avdeling som i 2014 opprettet selskapets første dedikerte «høyrisiko» team.

Satte svindel i system

Avsløringene, som ble gjort av et nettverk av europeiske medier under navnet «Dirty Payments», peker på at Worldline i over et tiår har lukket øynene for kundenes lyssky virksomhet. Enkelte interne strategier skal ha hatt som formål å redusere den målbare svindelraten, blant annet for å tilfredsstille krav fra kortgiganter som Visa og Mastercard.

Blant eksemplene er falske datingsider og nettkasinoer som operer uten lisens, hvor også norske betalingskort har blitt brukt.

Da avsløringen ble publisert onsdag stupte Worldline-aksjen med nær 40 prosent på Euronext Paris, før kursen hentet seg noe inn. Finansmyndigheter i flere land har allerede reagert. I Sverige er selskapets ledelse kalt inn på teppet hos Finansinspektionen.

– Vi synes opplysningene som har kommet frem er alvorlige, og vi vil følge disse spørsmålene nøye, sier avdelingsleder Mithra Sundberg i en kommentar til VG.

Oljefondet eksponert

Oljefondet er blant Worldlines største aksjonærer. I en uttalelse til VG sier fondets kommunikasjonssjef Line Aaltvedt at man vil se nærmere på de nye opplysningene

– Vi forventer at selskaper vi er investert i respekterer grunnleggende menneskerettigheter og iverksetter effektive tiltak mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, sier Aaltvedt, og legger til at fondet følger opp gjennom dialog og stemmegivning.