Idex Biometrics har natt til lørdag meddelt at Kristian Flaten har sagt opp som finansdirektør for å forfølge andre muligheter.

Flaten har vært finansdirektør i fingersensorteknologiselskapet siden november i fjor. Før dette var han finansdirektør i Quantafuel og corporate finance-direktør i BW Offshore.

Hans siste arbeidsdag blir 30. juni – men Flaten vil være tilgjengelig for Idex i en overgangsperiode.

«Selskapet uttrykker sin varme takknemlighet overfor Kristian for hans verdifulle bidrag,» heter det.

Mer ansvar på sjefen

Samtidig opplyser Idex at Anders Storbråten overtar finansdirektørrollen etter Flaten.

Storbråten er allerede adm. direktør og storaksjonær i Idex Biometrics gjennom Altea.

Han tok over som toppsjef i selskapet etter Catharina Eklöf i forbindelse med en strategisk gjennomgang tidligere i år. I gjennomgangen ble det konkludert med at forretningsmodellen skal endres til fokus på adgangsteknologi fremfor å få biometrisk teknologi inn i betalingskort.

Tidligere denne måneden omtalte Finansavisen at Storbråten varslet full snuoperasjon i tapssluket Idex, etter at selskapet har kostet aksjonærene mer enn 3 milliarder kroner siden oppstarten i 1996.

«Jeg har fulgt Idex lenge og har investert i teknologiselskaper i over 25 år. Jeg så tidlig et stort potensial i fingersensorteknologi, spesielt den typen biometri Idex utvikler. Derfor begynte jeg å kjøpe aksjer, og i fjor sommer ble jeg nest største aksjonær. Over tid har jeg jobbet aktivt sammen med styret og ledelsen for å systematisere, fokusere og gjennomføre planer, særlig knyttet til restrukturering,» sa Storbråten.

Idex-aksjen er hittil i år ned mer enn 70 prosent på Oslo Børs, og de seneste fem årene er aksjen ned mer enn 99 prosent.