Fremveksten av kunstig intelligens har ført til en massiv oppgang Nvidia-aksjen, noe som har bidratt til store verdier for aksjonærene.

Ifølge Financial Times (FT) har Nvidia-innsiderne passet på å ta gevinster etter hvert som aksjen har steget, og har i løpet av de 12 siste månedene solgt aksjer for mer enn 1 milliard dollar, tilsvarende rundt 10 milliarder norske kroner.

Det meste av salget har skjedde bare den siste måneden, hvor aksjer for mer enn 500 millioner dollar har blitt solgt, samtidig som aksjen har klatret til nye høyder.

Blant innsiderne som har solgt aksjer er konsernsjef Jensen Huang. Han begynte å selge aksjer den siste uken, for første gang siden september.

Ifølge Nvidia er salget en del av en forhåndsgodkjent plan, som omfatter ulike datoer og priser som trigger aksjesalgene.

Salgstrigger

FT viser til tall fra VerityData som konkluderer med at Nvidia-aksjens oppgang til over 150 dollar skal ha trigget salgene fra Huang.

Avisen skriver videre at det ikke er uvanlig med slike avtaler. Huangs nåværende aksjesalgsavtale innebærer at konsernsjefen kan selge inntil 6 millioner Nvidia-aksjer i år, noe som på gjeldende kursnivå tilsvarer aksjer for mer enn 900 millioner dollar.

Nvidia-sjefens formue er ifølge Forbes anslått til 138 milliarder dollar.

Av andre Nvidia-topper som har tatt gevinst etter kursoppgangen nevnes styremedlem Mark Stevens. 2. juni annonserte Stevens at han vil selge rundt 4 millioner aksjer, tilsvarende 550 millioner dollar. Så langt har han solgt aksjer for 288 millioner dollar.

I tillegg har Nvidia-topp Jay Puri solgt aksjer for 25 millioner dollar, mens styremedlemmene Tench Coxe og Brooke Seawell har solgt akjser for henholdsvis 143 og 48 millioner dollar.