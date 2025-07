Hvor er de gamle børsfavorittene?

Litt ubemerket – og i skyggen av all medieomtale av Tesla, Nvidia, Microsoft og Meta – skapes store aksjonærverdier fra noen av de gamle kjempene.

Gamle, støvete IBM, som har vært med på utviklingen siden den første datamaskin så dagens lys, har vært den type legacy-spiller som andre teknologiselskaper i stor grad har skjøvet til side.

Eksempelvis da konkurransen på PC-markedet ble altfor tøff og IBM tok den barske beslutningen om å selge sin legendariske PC-divisjon. IBM-organisasjonen ble i mange år ansett å være altfor sen til å foreta endringer i et raskt skiftende marked. Fra midten av 70-tallet og nesten 20 år frem var aksjekursen mer eller mindre uforandret. Det var andre aktører som sto for veksten i markedet.





Nå er situasjonen totalt endret. IBM er transformert og står nå på tre ben; software, consulting og infrastruktur. Gjennom oppkjøpet av Red Hat er «hybrid cloud» et stort satsningsområde. Det er et databehandlingsmiljø som kombinerer en privat sky (lokal eller dedikert infrastruktur) med en sky delt mellom flere brukere (offentlig sky), slik at data og applikasjoner kan fordeles mellom de to løsningene. IBM er kommet langt med å integrere kunstig intelligens i sine tjenester, og selskapet skaper store kundesynergier mellom divisjonene og gjennom utbredt samarbeid med andre IT-selskaper. Inntjeningen utvikler seg særdeles fordelaktig, og kontantstrømmene har steget 20 prosent i 2025. På ett år har aksjekursen steget 68 prosent og 30 prosent så langt i år.





Da IBM ble presset ut av PC-markedet, var det i stor grad på grunn av Dell. Med sin revolusjonerende direkte «built-to-order» forretningsmodell, opplevde selskapet eventyrlig vekst og solid inntjening og viste en imponerende evne til å generere kontantstrømmer. Selskapet var ett av de første til å utnytte internettet i hele verdikjeden, og de produserte alltid PC-er med den nyeste teknologien, siden de først bygget datamaskinen etter bestilling. Forhandlermellomleddet ble koblet bort, og det var direktesalg mellom kunden og Dell.

Etterhvert kom asiatiske produsenter med billigere modeller, og konkurransen tiltok. Michael Dell tok selskapet av børs i 2013, men det ble notert på Nasdaq igjen i 2018. Siden den gang har aksjen steget 900 prosent. Det er spesielt etter januar 2023 at aksjen har skutt i været. Utover PC- og serverproduktene er Dell storleverandør av datakraft og datalagring til datasentre og løsninger til utnyttelse av kunstig intelligens. Dell er ingen vekstaksje, ettersom selskapet kun forventer å vokse med 3–4 prosent årlig. Men inntjeningen pr. aksje er nesten doblet på fem år, og selskapet skaper god aksjonærverdi.