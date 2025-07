OpenAI med gigantavtale

OpenAI har signert en avtale om å leie 4,5 gigawatt datakapasitet fra Oracle, skriver Financial Times. Det tilsvarer nærmere en fjerdedel av dagens samlede datasenterkapasitet i USA.

Avtalen er del av OpenAIs ambisiøse «Stargate»-prosjekt etablert tidligere i år i samarbeid med SoftBank. Målet er å bygge opp massiv regnekraft globalt for å støtte utviklingen av stadig mer avanserte AI-modeller som ChatGPT.

– Vi skal bli størst

Oracle vil utvikle datasentre i blant annet Texas, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. I tillegg skal et 1,2 GW stort anlegg i Abilene, Texas bygges ut. Anlegget utvikles av oppstartsselskapet Crusoe, med Oracle som teknologipartner.

Oracle har bekreftet at de i 2028 starter inntektsføring av en enkelt kundeavtale verdt 30 milliarder dollar i året, uten å navngi kunden. Kilder med kjennskap til saken sier til Financial Times at det er snakk om OpenAI.

Oracle-gründer Larry Ellison har tidligere uttalt at selskapet skal bli verdens største aktør innen datasenterinfrastruktur.

– Oracle vil bygge og drifte flere datasentre enn noen andre, sa Ellison til investorer tidligere i år.

Massiv investering

Stargate-samarbeidet er allerede finansiert med rundt 50 milliarder dollar. Totalinvesteringen kan komme opp i hele 500 milliarder dollar på sikt. Bak samarbeidet står også Abu Dhabis statlige fond MGX.

Avtalen markerer samtidig et strategisk veiskille for OpenAI. Selskapet har frem til nylig hatt Microsoft som eksklusiv skyleverandør, men reforhandlet avtalen tidligere i år. Det åpnet for samarbeid med blant annet Google og CoreWeave, og nå også Oracle.

Ifølge Financial Times skal Oracle kjøpe rundt 400.000 av Nvidias nye GB200-brikker, til en verdi av 40 milliarder dollar for å drive datasenteret i Abilene.

Oracle-aksjen steg til rekordnivå etter nyheten, og fortsatte oppgangen onsdag. Det gjenspeiler markedets tro på at selskapet, som lenge hadde en svak posisjon i skysegmentet, men nå posisjonerer seg sterkt i AI-kappløpet.