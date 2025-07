AutoStore steg på konkursnyhet

Den kanadiske AutoStore-konkurrenten Attabotics har søkt konkursbeskyttelse etter å ha gått tom for penger. Ifølge logistikkrådgiver Brittain Ladd, som opplyser at han har vært i kontakt med flere i Attabotics-ledelsen, klarte ikke selskapet å hente mer kapital. Driften skal nå være stanset.

Selskapet har siden 2016 henter inn nær 200 millioner dollar, tilsvarende rundt 2 milliarder norske kroner, inkludert 72 millioner dollar i november 2022. Kapitalbruken har vært høy, og flere nøkkelpersoner skal ha forlatt selskapet tidligere i år.

AutoStore-aksjen løfter seg

Nyheten om konkursen ser ut til å styrke AutoStores markedsposisjon, som fra før er dominerende i segmentet for kubebaserte lagringssystemer. Ved selskapets kapitalmarkedsdag i 2024 opplyste selskapet at de hadde over 97 prosent markedsandel av den globale installerte basen. Attabotics og britiske Ocado utgjorde til sammen under tre prosent.

På Oslo Børs steg AutoStore-aksjen kraftig torsdag. Aksjen endte opp hele 10,3 prosent til 6,8 kroner.

Analytikere peker på at markedet for automatisert lagring og plukking er krevende, og at konkursen i Attabotics illustrerer hvor vanskelig det er for oppstartsbedrifter å konkurrere i nisjen. For AutoStore innebærer det at én av få direkte konkurrenter nå er ute av bildet.

Tesco-prosjekt i limbo

Konkursen skaper samtidig utfordringer for Tesco, som nylig inngikk en avtale med Attabotics om levering av et nytt mikrologistikksenter. Systemet er allerede sendt til Storbritannia, men prosjektets skjebne er nå usikker.

Det spekuleres i om Tesco vil forsøke å sikre seg deler av Attabotics’ immaterielle rettigheter eller ansatte for å ferdigstille prosjektet. Brittain Ladd mener også at andre aktører, som Amazon, Symbotic eller Maersk, kan vise interesse for teknologien, for eksempel gjennom oppkjøp av boet.