Kunstig intelligens endrer spillereglene for datasentre – er Norge klar?

Norge har allerede etablert seg som det største colocation-markedet i Norden og har passert Irland i total kapasitet. Oslo fremstår som et av Europas mest dynamiske sekundærmarkeder, og vår kombinasjon av fornybar energi og naturlig kjøling gir et tydelig konkurransefortrinn. Men for å møte KI-etterspørselen må vi bygge raskere, tenke større og samarbeide tettere – både offentlig og privat.

Regionene vokser – og bærekraft er ikke lenger valgfritt

Mens datasenterveksten i mange europeiske land fortsatt er konsentrert rundt storbyene, skjer den norske ekspansjonen i regionene. Innen 2029 forventes majoriteten av landets datasenterkapasitet å ligge utenfor Oslo. Dette gir muligheter for regional verdiskaping, men krever også investeringer i infrastruktur, kompetanse og arealtilgang.

Samtidig er kravene fra kundene i endring. KI-aktører stiller ikke bare krav til ytelse og hastighet – de forventer bærekraft i alle ledd. Fornybar energi, energieffektivitet og sertifiseringer er ikke lenger «nice to have», men «need to have». Her har Norge et klart fortrinn, men vi må sørge for at dette kommuniseres tydelig og omsettes i konkrete prosjekter.

Et nytt kapittel for datasentre – og for Norge

Datasentre er ikke lenger bare digitale lagerbygg, de er motorene i en ny industriell revolusjon. KI endrer ikke bare teknologien, men også geografi, eiendom og energibruk. Norge har muligheten til å bli en sentral aktør i dette landskapet – ikke bare som vertsnasjon, men som premissleverandør for hvordan datasentre skal bygges og driftes i en KI-drevet fremtid.

Men det krever at vi tenker strategisk, handler raskt og bygger med blikket rettet mot det som kommer. Det krever også at både myndigheter og industri er klare til å skape en regulert og forutsigbar sektor som kan svare på behovet som nå kommer for fullt. Er vi klare? Det bør vi være – for toget går nå.