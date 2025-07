Tesla faller tungt etter ordkrig: – Fullstendig «off the rails»

Tesla faller over 5 prosent i 07-tiden i førhandelen etter at president Donald Trump og Tesla-toppsjef Elon Musk igjen er i ordkrig.

Musk har avduket planer om å starte et nytt amerikansk politisk parti.

Han mener det amerikanske folk trenger et alternativ til «Demokrat–Republikaner-ettpartisystemet», slik at folket faktisk får en STEMME».

«I dag dannes "The America Party" for å gi dere tilbake friheten,» sa Musk.

«Vi skal knuse ettpartisystemet med en ekstrem konsentrert kraft,» fortsatte han.

Raser

Trump går hardt ut mot verdens rikeste person på Truth Social.

«Jeg er trist over å se Elon Musk gå fullstendig "off the rails" og i praksis bli et TRAIN WRECK de siste fem ukene,» skriver presidenten.

«Han ønsker til og med å starte et tredje politisk parti, til tross for at slike aldri har lyktes i USA (…) Den ene tingen tredjeparter er flinke til, er å skape fullstendig og total URO OG KAOS,» fortsatte han.

Ikke bra for Tesla

Den kjente Tesla-optimisten og Wedbush-analytikeren Dan Ives skriver at dette neppe er bra for Tesla-aksjonærer.

«At Musk kaster seg enda dypere inn i politikken og nå prøver å utfordre makteliten i Washington, er akkurat den motsatte retningen de fleste Tesla-investorer ønsker at han skal gå i under denne avgjørende perioden for Tesla. Vi forstår hvorfor Musk gjør dette … det skaper bare utmattelse hos mange investorer,» skriver Ives på X.

Politisk og juridisk vanskelig

Flere eksperter mener det vil være vanskelig å lage et suksessfullt parti. Men det skal nevnes at Musk er verdens rikeste.

Blant hovedproblemene er McCain-Feingold-loven, som gjør at Musk ikke kan finansiere hele prosjektet alene, til tross for at han har dype nok lommer. Han vil trenge tusenvis av donorer, ifølge CNN.

Likevel påpeker noen eksperter overfor avisen at reglene er kompliserte. Det finnes smutthull, som at man kan finansiere store beløp i startfasen før partiet når de facto partistatus.

«Bare den rikeste personen i verden kunne gjort et seriøst forsøk på å opprette et nytt amerikansk politisk parti,» uttalte valgadvokat Brett Kappel til CBS News.

«Det største hinderet er rett og slett at det er svært vanskelig å overbevise folk om å stemme på en tredjepartskandidat, fordi argumentet alltid er "du kaster bort stemmen din. Du stemmer på noen som ikke har en sjanse til å vinne valget",» uttalte professor Alan Abramowitz til CNN.