Apple melder mandag at selskapet anker boten fra EU.

«Som vårt ankegrunnlag vil vise, forsøker EU-kommisjonen å bestemme hvordan vi skal drive butikken vår, og tvinger fram forretningsvilkår som er forvirrende for utviklere og dårlige for brukerne. Vi gjennomførte endringene for å unngå dagbøter og vil legge frem fakta for retten», har selskapet kommentert ifølge CNBC.

Apple har gjort endringer i App Store-reglene for Europa for å forhindre bøter.

Hindret konkurranse

EU-kommisjonen ga i april Apple en bot på 500 millioner euro, drøyt 5,9 milliarder kroner, for brudd på reglene om digital konkurranse via sin app-butikk, App Store.

«De to vedtakene kommer etter omfattende dialog med de to selskapene for å gi dem mulighet til å gi detaljerte fremleggelser av sine synspunkter og argumenter», skrev EU-kommisjonen i en pressemelding da boten ble utstedt.

«På grunn av en rekke restriksjoner innført av Apple, kan ikke app-utviklere fullt ut dra nytte av fordelene ved alternative distribusjonskanaler utenfor App Store. På samme måte kan ikke forbrukere fullt ut dra nytte av alternative og billigere tilbud, siden Apple hindrer utviklere i å informere forbrukerne direkte om slike tilbud.»

DMA krever at teknologigiganter som Apple og Google tillater bedrifter å informere sluttbrukere om tilbud utenfor deres plattformer, inkludert tilbud med andre priser eller vilkår.