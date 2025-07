De siste årene har Nvidia gått som en kule på Wall Street, og har nå vokst til å bli verdens største selskap med hensyn til markedsverdi. Basert på mandagens sluttkurs på 158,24 dollar, har teknologiselskapet en markedsverdi på 3,86 billioner dollar.

Venter ytterligere kursoppgang

Om vi skal tro Citi Research er ikke børsfesten over. Ifølge Marketwatch har analytiker Atif Malik økt kursmålet på aksjen fra 180 til 190 dollar, og venter dermed en kursoppgang på ytterligere 20 prosent.

I analysen viser han til et stadig større marked for AI-brikker i datasentre, som han nå anslår til å bli verdt 563 milliarder dollar innen 2028, opp fra tidligere 500 milliarder.

Flere kurstriggere

Analytikeren trekker særlig frem fremveksten av såkalt «sovereign AI» – at nasjoner bygger egne AI-løsninger – som en stor inntektskilde. Allerede i 2025 kan dette bidra med milliarder av dollar til Nvidias omsetning, og Malik tror denne delen vil bli enda viktigere i årene som kommer.

«Selskapet er involvert i så godt som alle nasjonale avtaler», skriver Malik, ifølge Marketwatch.

Optimismen gjelder også lønnsomheten til teknologikjempen. Malik mener Nvidia har mulighet til å bringe de justerte bruttomarginene tilbake omtrent 75 prosent innen regnskapsårets slutt. Det skjer i takt med at selskapet legger bak seg tidlige utfordringer knyttet til overgangen til Blackwell-plattformen.

Mulig risiko fra nye eksportregler

Samtidig peker Malik på en viss risiko dersom USAs president Donald Trump innfører nye eksportrestriksjoner for AI-brikker til Sørøst-Asia. Ifølge Bloomberg vurderer Trump å begrense eksport til Malaysia og Thailand, i frykt for at avanserte brikker skal smugles videre til Kina.

– Forbudet kan innebære en moderat risiko for Nvidia, ifølge Malik.