Som for andre undervannsglidere er ikke fremdriftshastigheten mer enn maks én knop. Til gjengjeld er energiforbruket utrolig lite. Kongsbergs M6 klarer seg med et litiumbatteri som ifølge brosjyren er på 16,5 MJ (megajoule), dvs. 4,4 kWh (kilowattimer). Med den energitettheten som er vanlig for slike batterier, det vil si cirka fem kg/kWh, kan man anta at batteriet veier bare cirka 20 kg. Og det er altså nok for en farkost med en rekkevidde på 10.000 km.